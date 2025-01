Fele Bierzo sobre Emobi e Ibermón: «La culpa de que cayeran la tiene todo el mundo» La patronal berciana critica al Gobierno «por haber apoyado algo que no se tenía que haber apoyado»

«La culpa de que estas dos empresas se hayan caído nada más empezar la culpa la tiene todo el mundo». El presidente de la delegación berciana de la Federación Leonesa de Empresarios, Javier Morán, no se anda con rodeos a la hora de señalar a los culpables del proceso de liquidación que dará la estocada a las empresas bercianas Emobi e Ibermon dejando a cerca de 120 trabajadores en la calle.

Morán es consciente de que «no siempre los negocios salen bien y no siempre los estudios de viabilidad están bien hechos», pero tiene claro que en este caso «la administración que ha apoyado los dos proyectos también se ha equivocado».

En este sentido, el presidente de Fele-Bierzo achaca la situación a la que han llegado ambas compañías «al empresario, por un lado, y a la situación geográfica, por otro», sin olvidarse tampoco del Gobierno «por haber apoyado algo que no se tenía que haber apoyado».

Javier Morán considera, además, que el cierre de las dos empresas dedicadas a la fabricación de torres eólicas y estructuras metálicas situadas en los polígonos industriales de La Llanada en Ponferrada y Bierzo Alto en Bembibre «han confluido diferentes factores», entre ellos, la precaria situación de las comunicaciones que dificulta la salida de los productos y cuestiona la viabilidad de la comarca de cara a la llegada de nuevas empresas.

«La comarca del Bierzo no es un sitio atractivo ahora mismo para la instalación de empresas, no tenemos las mejores comunicaciones ni ferroviarias, ni por carretera, ni marítimas, ni aéreas, no tenemos nada, entonces implantar una empresa aquí para hacer una serie de trabajos que van a necesitar la salida de esa mercancía por vía terrestre, por carretera o por ferrocarril, es complicado», explica.

Por ello desde la patronal berciana insisten en la necesidad de apoyar la instalación de empresas en El Bierzo pero no solo con dinero sino tejiendo una infraestructura que asegure su futuro. «Yo no quiero subvenciones para las empresas, quiero apoyo, que las ayuden con la búsqueda de personal cualificado, con una infraestructura alrededor que le pueda dar la supervivencia para sacar su producto o entrada de mercancías o de existencia, pero quiero que nos echen una mano en los procesos para hacer implementación y poder seguir trabajando con la empresa y que sea viable durante los años que tenga que ser», apunta.

La Llanada «un polígono abandonado»

Insiste, en este sentido, Morán en el error cometido tanto por el Gobierno central como por la Junta de Castilla y León con Emobi e Ibermon al dejar todo al albur de las ayudas. «El Gobierno cuando apoya un proyecto tiene que hacerlo económicamente si es viable como empresa, con trabajadores, con todo, pero también tiene que apoyar el entorno en el que se encuentra», algo que considera que no se está haciendo en polígonos como el de Santo Tomás de las Ollas en Ponferrada.

«Estar apoyando una industria en un polígono industrial ahora mismo como es el de La Llanada que está completamente abandonado, tenemos un problema pero serio», asevera el presidente de Fele-Bierzo. «Hay algo instalado en un sitio que no cumple las condiciones mínimas para poder mantener una empresa allí, si a eso encima le damos dinero para que se instale... haga usted primero la infraestructura suficiente para que las empresas puedan sobrevivir en el entorno donde usted está ayudando a que se instalen», insiste.

En este sentido, desde la patronal berciana no dudan en mirar hacia Villadangos donde «han creado el acceso con ferrocarril a una empresa casi en exclusiva, como se ha ampliado y como se hacen las infraestructuras necesarias». El problema, a su juicio, es que «estamos gobernados por políticos no por empresarios y al político lo que le interesa es la foto, el apoyo y vender una moto que no le arranca casi nunca», concluye.e