Adiós a Emobi e Ibermon: «Empezamos a ver luz al final del túnel en esta pesadilla»

«Empezamos a ver la luz al final del túnel para desvincularnos ya de esta pesadilla, continuar adelante, buscar trabajo y seguir con nuestra vida».

«Decepción y sensación agridulce» entre los trabajadores de las plantillas de Emobi e Ibermon tras conocer el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 8 y de lo Mercantil de León que da carpetazo a las ofertas presentadas por Investment Proyects 2007 y Sistemas Siderometalurgicos 2020 para hacerse con las unidades productivas de las plantas de fabricación de torres eólicas y estructuras metálicas situadas en los polígonos industriales de La Llanada en Ponferrada y Bierzo Alto en Bembibre.l

«No se puede decir que los recibamos con alegría porque no es lo que deseábamos, ni lo que esperábamos la mayoría de los empleados», señala Ana Ormazabal, delegada en el comité de Emobi.

Lamenta que no haya podido salir adelante la primera versión de la oferta del grupo inversor formado por las compañías madrileñas Dalapa Investment, S.L.U. (Dalapa) y Travis Capital, S.L. (Travis) y la valenciana Cav Investment Projects 2007, S.L. (CAV) ya que era más beneficiosa para el empleo. «Nos resultaba mucho mejor porque se mantenían puestos de trabajo», remarca Ormazabal.

Pero todo dio un giro inesperado con las condiciones que se incluían en la modificación de la oferta que reducía de cien a 35 operarios el mantenimiento del empleo, siete de ellos en Emobi y el resto en Ibermon. Los trabajadores comprenden, por ello, los argumentos del juez para desestimar las ofertas.

«Entendemos que desde el juzgado hayan dicho que no vale la pena la supuesta mejora porque al final era menos dinero para los acreedores, que eran empresas del Bierzo que nos habían servicio e iban a quedar colgadas, y para los empleados, que realmente 7 personas son compañeros y no es que no nos gustara que tuvieran trabajo pero claro de 121 a siete personas entendemos que el juez no haya valorado positivamente esta mejora», indicó la delegada en el comité de Emobi.

En el limbo

Con la desestimación de las ofertas por parte del Juzgado de Primera Instancia número 8 y de lo Mercantil de León, las plantillas de Emobi e Ibermón, que ahora disfrutan de un permiso retribuido tras firmar el preacuerdo del ERE extintivo, confían en que se abra el proceso de liquidación para que se pueda resolver cuanto antes lo que les permitirá desligarse por completo de las compañías para poder buscar nuevas salidas laborales.

«Lo peor es estar en este limbo que estamos, con un permiso retribuido a la espera de unas noticias que llegan tarde mal y nunca y un futuro muy incierto cuando todos tenemos familias y gastos que atender», destacan. «Si no podemos tirar para adelante que era lo que queríamos seguir luchando por nuestros puestos de trabajo, por nuestra empresa, entonces cuanto antes se acabe mejor», insisten.

Así las cosas, son varios los trabajadores de Emobi e Ibermon que se encargarán de realizar las labores de carga del material y de los trabajos ejecutados con destino a las obras del nuevo estadio del Camp Nou del FC Barcelona que tienen sello berciano.

«Ha quedado producto semiterminado, terminado y material en bruto para alguno de nuestros clientes y algunos empleados, no sé si de Emobi o Ibermon, se han comprometido a facilitar y a apoyar en las labores de carga de ese material que no es propiedad nuestra», asevera Ormazabal.

Por lo que respecta a las nóminas adeudadas, los operarios han cobrado al menos el sueldo correspondiente al mes de octubre mientras que los salarios de noviembre y diciembre quedarán ya a expensas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).