Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 12 de septiembre 2024, 12:52

Noemí Fernández vive la agonía de no saber qué va a pasar con su tía, de 60 años, enferma de cáncer. La falta de oncólogos en el Hospital del Bierzo alarga una angustiosa espera para conocer resultados de pruebas y el tratamiento con el que será tratada de su proceso oncológico metastásico.

Ella, al igual que el resto de la familia que hacen piña para arroparla, afrontan esta dura circunstancia en el primer centro sanitario de la comarca «con angustia y preocupación, porque tampoco sabes qué tratamiento va a tener, no sabemos nada, porque la falta de oncólogos nos lleva a una incertidumbre total», lamenta Noemí.

Su tía ingresó el domingo 8 de septiembre por la noche en Urgencias. El lunes la pasaron a planta. En este caso ingresó en Medicina Interna al no contar con camas en Oncología. Desde entonces aguarda que alguien les diga algo sobre los siguientes pasos que van a dar en su tratamiento para afrontar la enfermedad.

«El lunes ya no había oncólogos y no le dijeron nada. El martes la oncóloga que había es la que estaba pasando las consultas con lo cual a planta fue al última hora y lo único que le dijo fue «ha aparecido metástasis y no vamos a poder operarte, osea que veremos que intervención se hace», solo le dijo eso, nada más, y que mañana esté tu familia y ya pasa el oncólogo a decirte lo que hay», explica Noemí.

El miércoles 11 de septiembre toda la familia estaba con ella aguardando noticias pero lamentablemente tampoco llegaron porque no habíaoncólogos en planta. «Estábamos todos con ella, íbamos toda la familia para ver lo que iban a hacer y nos dicen que no hay oncólogos y que no le pueden decir nada, es decir, que han detectado que hay metástasis y no le dicen nada, ni empiezan el tratamiento, ni le dicen lo que le van a hacer, ni qué abordaje...», explica impotente Noemí.

Sumado a esta circunstancia como consecuencia de la falta de oncólogos se suma el retraso en las pruebas. Con la cirujana que la estaba llevando a su tía tenía consulta el miércoles, «imaginábamos que cuando fuera le diría lo que aparecía en el escaner». Pero el día antes le dicen que la consulta que tenía se suspende porque la cirujana está de vacaciones. «¿Qué va a estar, hasta octubre sin atención, sin medicación, sin nada?», asevera.

«Estábamos todos súper enfadados, no teníamos respuestas, nadie nos decía nada y tampoco nos garantizaban que hubiera oncólogos hoy ni que fueran a decirle nada hoy tampoco», señala Noemí Fernández. Una situación que les llevó a registrar una queja en el Servicio de Atención al Paciente del Hospital del Bierzo. Una acción a la que se unieron otros familiares de pacientes, hasta un total de 35, afectados por la misma situación para reclamar a la Junta medidas urgentes que pongan fin al olvido que sufren los pacientes oncológicos en la comarca.

«El internista no pone tratamientos»

La falta de oncólogos en planta en el Hospital del Biero hace que las funciones sean asumidas por un especialista de Medicina Interna, «pero claro el internista no le va a poner tratamiento para la metástasis ni le va a decir dónde lo tiene localizado y mientras no le pongan tratamiento o le digan algo ella para casa no se va», remarca Noemí.

Reconoce que su tía «estaba encantada porque hasta ahora nos decían que iba todo muy bien que con la radio y la quimio se estaba reduciendo muchísimo el tumor y nosotros felices por ella pero en el momento que llegan y dicen que se le ha escapado, como en el tiempo en el que estuvo recibiendo radio no se hacen otro tipo de pruebas pues se ha escapado el cáncer, ella se vino abajo», lamenta.

Así las cosas y la espera de medidas que más que un parche a un problema que se alarga en el tiempo se conviertan en una solución, los familiares de enfermos oncológicos del Bierzo no están dispuestos a tirar la toalla y advierten que seguirán adelante presentado quejas de forma masiva para que la Junta reaccione. Unas reclamaciones que dejan claro que «no van contra los médicos porque si tienen vacaciones y no los sustituyen ellos no tienen la culpa», sino contra la Consejería de Sanidad «por provocar esta situación»