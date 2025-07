De escenas del Bierzo a políticos nacionales en situaciones absurdas: el salto nacional de Ponferrada.ia

Esther Jiménez Ponferrada Lunes, 21 de julio 2025, 08:22 Comenta Compartir

El ponferradino David López está al frente del perfil de Instagram Ponferrada.ia, un espacio creativo en el que la Inteligencia Artificial (IA) ha convertido la capital berciana y sus personajes en protagonistas de diferentes escenarios inimaginables. Pero desde hace un tiempo, en concreto desde el apagón que sumió en la oscuridad a todo el país, este diseñador gráfico ha dado un paso más y ha comenzado a crear contenido a nivel nacional.

«Ese día me fui a dormir y a las 4 de la madrugada volvió la luz, se encendieron todas las luces y ya no pude dormir más. Me puse a hacer un reel para Instagram hecho con IA y se me ocurrió utilizar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haciendo un poco la broma de que estaba sujetando un candelabro y que se descongelaban las croquetas», comenta.

Solo ese post alcanzó los 50.000 likes y le dio a David López 5.000 seguidores más. Fue entonces cuando se planteó dar un giro a la cuenta si quería seguir subiendo en seguidores y que siguiera funcionando, ya que reconoce que solo subir contenido de Ponferrada le estaba limitando, «por muy bien que estuvieran los post, alguien de Murcia no le encuentra ningún tipo de atractivo porque no reconoce ni los edificios ni las gracias», reconoce. «Eso ya no podía crecer más, de hecho estaba decreciendo, creo que ya se había saturado un poco», añade.

Fue entonces cuando optó por utilizar personas reconocibles para todos los españoles, los políticos, no para hacer política, sino para «ponerlos en situaciones absurdas», como por ejemplo a José María Aznar bailando en una discoteca, a Errejón, Pablo Iglesias o Echenique conduciendo un coche en el desierto o a Mariano Rajoy tatuándose.

Algunos de sus vídeos se cuentan por millones de reproducciones, por lo que David López está muy satisfecho del alcance y de la decisión adoptada. «Ha tenido que ser así por fuerza porque si no daba ese salto me quedaría estancado y desaparecía la página», explica y asegura que desde entonces «ya es posible vivir de Ponferrada.ia», ya que sus cursos sobre Inteligencia Artificial ahora llegan a un público más amplio, de todo el país.

Así que tenía claro que ese salto tenía que llegar pero no sabía cómo. El apagón y el post de Pedro Sánchez le dieron esa oportunidad, aunque la cuenta seguirá manteniendo esa esencia berciana, puesto que mantendrá el nombre. «No le he cambiado el nombre porque estoy orgulloso de ser de Ponferrada», asegura David López, que recalca que seguirá haciendo algún contenido más local, como el último que hizo por la Noche Templaria.

Además, asegura que mucha gente le pregunta por Ponferrada gracias al nombre de la cuenta «y me dicen que les gustaría venir, hay mucha gente interesada y espero que ojalá a la ciudad le esté dando algo de empuje y algo de publicidad y que la gente venga a la ciudad porque les haya sonado el nombre de mi cuenta», concluye.