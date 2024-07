«Con la inteligencia artificial llega otra revolución y quería probar que se puede hacer arte con ella»

Esther Jiménez Ponferrada Domingo, 14 de julio 2024, 09:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

¿Michael Jackson o Steve Jobs en la Noche Templaria? ¿Vídeos de calles de Ponferrada a mediados del siglo pasado?¿Figuras de acción de personajes míticos de la capital berciana? Todo ello suena como una auténtica fantasía pero gracias a la inteligencia artificial (IA) y su continuo desarrollo, estas imágenes son una realidad hoy en día.

De hecho, ya se han colado en el feed de Instagram de muchos ponferradinos y bercianos que desde hace uno año siguen una cuenta, la de ponferrada.ia, en la que se publican fotos o en la actualidad vídeos hechos con IA pero que surgen del imaginario de una persona.

En este caso se trata de David López, ponferradino, diseñador gráfico, que ha creado con esta tecnología escenarios de Ponferrada y del Bierzo mezclados con temáticas como el terror o estilos artísticos como el Art Decó, o temas de actualidad llevados al extremo. Todo ello aderezado con textos, «historias, fantasía pura», para crear un perfil en el que la imaginación de su autor lo es todo.

David López está detrás de la cuenta de Instagram ponferrada.ia. E.Jiménez

Desembarco en la IA

Y es que David tropezó con la inteligencia artificial de casualidad. Trabajaba en una pequeña discográfica en Londres, cuyas oficinas estaban al lado de un edificio de Google, «que de aquella se llamaba Deep Mind». Los viernes, los trabajadores de ambas empresas coincidían en un pub al finalizar la jornada laboral «y ahí conocí a un amigo que se llama Mike, y en conversaciones entre pinta y pinta le dije que era diseñador gráfico y me enseñó algo que me dijo que me iba a ser muy útil en el futuro, un modelo que era un generador de imágenes». Tenía una barra de búsqueda en la que se podía poner lo que quisieras y generaba una imagen que por aquel entonces «eran muy malas porque era una etapa muy temprana». A pesar de ello, a este diseñador gráfico «me hizo algo en la cabeza, me llamó la atención y empecé a utilizar esos modelos en el 2019 o 2020, probando cómo preguntarle para que me salieran ciertas imágenes».

Así comenzó a meterse en ese mundo, en el que con el paso de los años las mejoras fueron exponenciales, «ya no salían imágenes tan malas y la gente empezó a darle importancia». Y aunque no estudió nada relacionado con ello, David López cree que tuvo la suerte de estar en el sitio adecuado en el momento preciso «para tener un uso avanzado y como tenía curiosidad como diseñador gráfico que soy intentaba volcar mi conocimiento en lo que sería la herramienta. De ahí empecé a hacer imágenes más complicadas, que me supusieran un reto».

Fue entonces cuando decidió crear un perfil en Instagram «en el cual voy a mezclar esas dos cosas que en aquel momento me parecían interesantes: Ponferrada porque es de donde soy y la IA». «Esas dos cosas nunca se han mezclado aquí, creo que nadie está haciendo esto y empecé simplemente a intentar hacer imágenes que fuesen, por ejemplo, algo que sucediese en Ponferrada», explica. Al principio dichas imágenes «no daban la sensación de que fuese en Ponferrada porque salían unas casas que se parecían o una montaña al fondo que podría ser el Pajariel, pero no era mucho Ponferrada todavía» y además lo tenía como un hobbie.

Pero las cosas cambiaron, David perdió su trabajo en Londres y, cansado de la dificultad de vivir allí, «sobre todo si no tienes soporte familiar», decidió junto a su pareja volver a su ciudad natal y desde entonces ha ido dedicando más horas a esta cuenta de Instagram, que con el paso del tiempo ha ganado seguidores. «Empecé a ponerme más horas y a medida que la tecnología ha ido evolucionando, como el uso ya lo controlaba, las imágenes eran más realistas, llamaban más la atención, la cuenta ha empezado a funcionar mejor, más seguidores, la gente empezaba a hablar de la cuenta», asegura.

La IA ha venido para quedarse

Para este profesional, la IA ha venido para quedarse aunque todavía haya mucha resistencia de determinados sectores o de la propia sociedad. Un debate que, a su juicio, siempre ha habido, porque «cuando salió la fotografía los ilustradores pensaban que era el fin de su oficio, creían que la fotografía no tenía mérito y hubo un periodo en el cual los ilustradores no les gustaban los fotógrafos y pasado el tiempo conviven y la fotografía es un arte. Ahora llega otra revolución y yo lo que quería era probar que se puede hacer arte o diseño con estas herramientas sin ningún tipo de temor a no utilizarlo».

De este modo, en la actualidad ocupa todo su tiempo con la IA, que le ha permitido diversificarse laboralmente impartiendo cursos de iniciación en una academia de Ponferrada, con trabajos freelance en distintos ámbitos como automatizaciones, música personalizada para bodas -algo que también es posible con la IA-, videojuegos o incluso carteles como el que presidió estaciones de metro en Madrid anunciando la Noche Templaria de Ponferrada. Y es que gracias a esta tecnología, David consigue ser mucho más productivo,«desde que la uso soy diez o veinte veces más productivo, a mí me afecta mucho, le encuentro mucho uso, soy capaz de hacer un post al día que ese trabajo hace unos años me llevaría una semana mínimo, ahora uno al día y a la vez hago cursos, mi productividad ha aumentado mucho pero también el valor económico ha bajado, entonces tenemos que hacer cosas más diferentes para ganar el mismo dinero».

A pesar de todo, cree que la IA no va a ser una moda pasajera y, de hecho, a finales de este año «va a haber mejoras que van a cambiar la vida de la gente, va a haber cosas muy bestias de cómo estos modelos van a ayudar a todo tipo de trabajo». En ese sentido, David López considera que será un cambio similar a lo que supuso en su momento la Revolución Industrial, «de cuando la gente pasó de trabajar en el campo a las fábricas, y después a las oficinas y de las oficinas no se va a saber dónde» y por ello cree que «hay que adaptarse a ello y aprender todo lo que puedas para que cuando toque sepas cuales son tus opciones».