Encarna vuelve a dormir tranquila. Han sido meses de angustia y preocupación para esta vecina del barrio de San Andrés de Ponferrada al que el proyecto primero de soterramiento y luego de semipeatonalización de la avenida del Castillo amenazaba con expropiar su casa. Y sí, le quitaba el sueño.

Después de varias movilizaciones de los vecinos y desencuentros con el Ayuntamiento por un actuación a la que se oponían rotundamente finalmente este lunes, 23 de diciembre, la pesadilla llegaba a su fin y sellaban la paz. Fue en una reunión con el alcalde, Marco Morala, en la que confirmó lo que ya les había avanzado en un pleno: que finalmente el tráfico no se desviaría por este emblemático enclave del casco antiguo de la ciudad.

Una paz que le ha devuelto a Encarna su casa y con ello también la tranquilidad. Contenta se afanaba de lleno ese mismo día por la tarde en retirar la gran pancarta con el 'No a la expropiación' que ha presidido la fachada lateral de su vivienda situada en las inmediaciones del Hospital de la Reina de la ciudad. «Ha sido una tranquilidad porque era un sinvivir, ahora duermo tranquila», señala.

Un objetivo cumplido que está convencida que se ha conseguido gracias al empeño no solo de ella sino por la lucha conjunta que emprendieron todos los habitantes el barrio, unidos como una piña. «Es una tranquilidad y se ha conseguido gracias a todos los vecinos que estábamos muy unidos y me han apoyado como yo a ellos también para que no pasara el tráfico», apunta.

Encarna se ha movilizado como una más en la defensa de la que es su casa de toda la vida y también la de sus padres. Por ello, no duda en reconocer que esta situación le ha quitado el sueño en los últimos meses. «Desde que empezó toda esta movida la verdad es que no descansaba y decía pero bueno cómo van a tirar esta casa que ha sido toda la vida de mis padres, que lucharon por conseguirla y trabajaron, pues no», asevera.

Ampliar Un vecino ayuda a Encarna a retirar la pancarta de protesta de su vivienda tras la paz firmada con el Ayuntamiento.

Esta vecina del barrio de San Andrés valora lo conseguido pero hace especial hincapié en la fuerza de la unión. «Hemos sido unos vecinos que nos hemos reunidos, nos hemos apoyado y hemos luchado y dicen que la unión hace la fuerza y así se consiguen las cosas», subraya. Algo que cree que «se podía haber conseguido antes sin haber llegado a este límite si este señor (el concejal de Infraestructuras) se hubiera reunido con nosotros pero hemos tenido que hacer lo que hemos tenido que hacer para conseguir todo esto».

«Con esta movida no descansaba»

Al igual que su casa la de su vecino pendía de un hilo de haber seguido adelante la idea inicial del Ayuntamiento de ir a la expropiación, pero finalmente también se ha logrado salvar. «Una cosa es venir y no hablar contigo y ¡hala! por la fuerza expropiar y no hablar, no, no, no, hay que hablar las cosas y ya está», señala Encarna.

A ella no le duelen prendas en reconocer que esta situación le ha quitado el sueño en los últimos meses. «Desde que empezó toda esta movida la verdad es que no descansaba y decía pero bueno cómo va a tirar esta casa que ha sido toda la vida de mis padres, que lucharon por conseguirla y trabajaron, pues no».

«Lo hemos conseguido gracias a la asociación del casco antiguo que hemos sido una piña y nos hemos apoyado los unos a los otros y es de la forma en la que se consiguen las cosas, está claro, haciendo fuerza, por lo menos ya está una tranquilita», insiste Encarna. «Es donde me crié, donde jugué y tranquila estoy ya», concluye.