«No quiero que me tiren la casa, ¡que no, que no!, que nací y crecí aquí y en ella tengo mi huerta». Es el grito desesperado de Encarna, una de las vecinas del barrio de San Andrés, en el casco antiguo de Ponferrada que ha acogido con desasosiego la intención del Ayuntamiento de expropiar y derribar su vivienda, junto a la de su vecino, para acabar con el cuello de botella de la calle Buenavista y facilitar así el paso de los 4.000 vehículos que se desviarán con el proyecto de semipeatonalización de la avenida del Castillo.

Ella se ha unido a la protestas promovidas por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de la ciudad, que ha iniciado una recogida de firmas contra una actuación a la que no encuentran ningún sentido y sobre la que no tienen noticia alguna, más allá de las que han conocido a través de los medios de comunicación. «Nadie nos ha dicho nada, no sabemos nada, no sabemos si nos las van a tirar o si no, porque no es tan fácil llegar con un pala y decir fuera, ni el vecino de al lado tampoco sabe nada», explica.

Encarna es un muro y entona el no pasarán. No está dispuesta, de ninguna de las maneras, a negociar el derribo de su casa, hoy utilizada como segunda vivienda. «Yo no quiero que derriben mi casa, que no, dónde van, además simplemente para pasar coches, si fuera una obra como cuando cuando era pequeña la avenida del Castillo que iba a venir por aquí, lo veo más lógico, pero solo para pasar coches, no imposible, que no, que no», insiste.

Vecinos del casco antiguo protestan contra el desvío del tráfico por la calle Buenavista. Carmen Ramos

Una amenaza de demolición que llega justo cuando tanto ella como su vecino han acometido obras de acondicionamiento y mejora con la remozado de sus fachadas y la cubierta de sus viviendas.«Acabo de arreglar el tejado que nos decían mantener las fachadas que es casco antiguo, el tejado lo tienes que poner de esta forma, no puedes pintar de este color, todos lo hemos hecho así y ahora que vengan y que nos la tiren simplemente por eso, solo para pasar los coches por ahí, que no», remarca.

El fin de su casa sería también su fin en una vivienda que es su vida. «Llevó viviendo ahí toda la vida, mis padres compraron un piso porque vieron la oportunidad de invertir un dinero cerca de aquí pero siempre hemos estado aquí y ahí tengo mis lechugas, mis tomates y mi naranjo, ¿me lo van a tirar ahora que lo tengo todo florido?, que no, que no», insiste. «La tirarán cuando la tiren pero solo por eso no», concluye.