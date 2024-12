Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 11 de diciembre 2024, 08:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo está dispuesta a firmar la paz con el Ayuntamiento de Ponferrada. Todo ello a falta de que el alcalde, Marco Morala, explique a los habitantes de la zona histórica de la ciudad los pormenores de las actuaciones que se concretan en el proyecto de semipeatonalización de la avenida del Castillo.

Para ello han solicitado una reunión con el regidor municipal para antes de que concluya este año y a la que el equipo de gobierno ha dado ya el visto bueno a falta de concretar «a lo largo de esta semana» el día y la hora para su celebración. «Estamos contentos, esperando esa cita, pero ya tenemos la primera respuesta», explicó el presidente del colectivo vecinal, Luciano Arias.

Los vecinos, pretenden así que el primer edil se ponga al frente como interlocutor tras los desencuentros protagonizados con el concejal de Infraestructuras, Iván Alonso, y les facilite una copia de toda la documentación relacionada con las obras que se van a acometer en el barrio de San Andrés, dado que, «en este momento, según nos comunicaron en el pleno, sólo se ejecutará la modificación de los aparcamientos del mercado viejo», indicó Arias.

Al encuentro con el alcalde asistirán los portavoces designados por los vecinos del barrio de las Quintas, de la zona del Mercado Viejo, de las calles Guido de Garda y Buenavista y de los residentes en otros espacios de la zona histórica de la ciudad que se verán afectadas por las actuaciones previstas en el proyecto de semipeatonalización de la avenida del Castillo.

«Estamos pendientes de esta reunión en la que se va a pedir la documentación de todas las obras, para, primero, saber con claridad que es lo que se va a ejecutar, y segundo, trasladarle todas las mejoras que necesita el barrio que son muchísimas una vez que han abierto la caja de Pandora y que han dicho que hay que hacer obras y que hay dinero», señaló el presidente del colectivo vecinal.

«Infraestructuras no tiene credibilidad»

Para los habitantes del casco antiguo de Ponferrada es importante que sea el propio alcalde el que se ponga el frente de esta reunión y no el concejal de Infraestructuras. «Entendemos que no se nos ha hecho caso antes y consideramos que no tiene una credibilidad el que nos atienda ahora mismo la Concejalía de Infraestructuras», remachó Luciano Arias.

Así las cosas y a la espera de que se conozca el resultado de la reunión con el alcalde, los habitantes de la zona histórica de la capital berciana no retirarán de momento las pancartas que cuelgan de balcones y ventanas con las que dejan patente su oposición al proyecto de semipeatonalización de la avenida del Castillo.

«Cuando tengamos esa reunión y nos trasladen toda la información y nos inviten a ser colaboradores de cualquier intervención que se haga en el casco antiguo en ese momento saldremos satisfechos, retiraremos todo y daremos esta pequeña guerra por finalizada», aseveró el presidente de la asociación de vecinos. «Lo que conseguimos en el pleno nos pareció el mayor logro pero nos falta algo hasta esta reunión, una vez que la tengamos se acabó», concluyó.