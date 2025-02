La diseñadora berciana que viste a la influencer Verónica Díaz 'Just Coco' en los Goya La también empresaria y esposa del escritor Javier Castillo lucirá un diseño de Silvia Fernández en la gala de premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España que se celebra en Granada

La ciudad de Granada se viste de gala para celebrar la 39 edición de los Premios Goya. Será este sábado, 8 de febrero, cuando todos los focos estarán puestos en las estrellas de cine y de todas las celebrities que se reunirán en la ceremonia.

Una ocasión que no ha querido perderse la influencer Verónica Díaz 'Just Coco' (@modajustcoco). La también empresaria y mujer del escritor Javier Castillo, autor de cinco 'best sellers', ha confiado en Silvia Fernández para celebrar la gran fiesta del cine español.

También lucirán diseños de la berciana en la ceremonia de los Premios Goya la periodista y presentadora de Televisión Española, Marta Jaumandreu, y la creadora de contenido de moda y decoración Patricia García de Paredes. Ambas han confiado en Silvia Fernández para una noche tan especial.

Es la tercera ocasión en la que las creaciones de la diseñadora de Ponferrada se lucen en la alfombra roja de los premios de la Academia de Cine de España, donde el pasado año ya lucieron sus creaciones la influencer cacereña Noelia Bonilla y también la modelo berciana, natural de Cubillos del Sil, Silvia Nistal.

Vestidos «finos y elegantes»

Aunque no se puede desvelar ni el más mínimo detalle sobre los looks que lucirán, Silvia Fernández reconoce que estar en los Goya le hace «especial ilusión» de poder representar a la moda castellanoleonesa y berciana «en una pasarela tan bonita como son los Goya que, lógicamente, te da mucha visibilidad de marca». Todo ello teniendo en cuenta que «cada vez tenemos más proyección y más solicitudes de celebridades para vestirse».

La diseñadora reconoce que las mujeres que lucen sus vetidos «tienen los mismos valores de marca», en la que priman los diseños de« vestidos finos y elegantes». «Para nosotros esta es la mayor insignia que tiene la marca», concluye.