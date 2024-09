Elsa Pataky, Irene Villa y Paula Echevarría lucen diseños 'made in Bierzo'

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 29 de septiembre 2024, 09:21 | Actualizado 10:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Hablar de Silvia Fernández es hablar de El Bierzo con mayúsculas. La diseñadora ponferradina, que se ha hecho a sí misma en el mundo de la moda teniendo el trabajo como único secreto, se ha convertido en la abanderada de la comarca en las alfombras rojas de todo el mundo. Figuras tan destacadas como la actriz Elsa Pataky, la influencer Noelia Bonilla, la también actriz e influencer Paula Echevarría o la mujer de El Cordobés, Virginia Troconis, entre otras muchas, se han rendido a la magia de los diseños que salen de las manos de su atelier en la capital berciana.

La última de estas celebridades ha sido la periodista, escritora y deportista de esquí adaptado, Irene Villa, que le dio el 'sí quiero' a su pareja, David Serrato, hace una semana en el monasterio de Santa María de La Vid de Burgos luciendo un vestido nupcial diseño Artemisa de la colección Musas confeccionado por la empresaria ponferradina.

Irene anunció que la empresaria berciana iba a diseñar su vestido de boda en un video en un aeropuerto ante un nutrido grupo de periodistas donde aseguraba que creía mucho en el destino y como llevaba un Silvia Fernández cuando su ya marido le pidió matrimonio en una gala no dudó ni lo más mínimo en volver a apostar por su también amiga y diseñadora de cabecera, para que la envolviera en su día más especial.

«Me emocioné muchísimo, primero por lo mucho que la admiro como mujer, es imposible no admirar a Irene Villa, por sus valores como persona, como mujer y porque haya sido tan generosa y hacerlo de esta manera, que tiene mi teléfono y verlo como noticia me pareció muy impactante», explica Silvia.

Desde ese momento la diseñadora berciana se puso manos a la obra en su atelier en Ponferrada junto a su equipo en busca de un vestido de novia que para ella «es el envoltorio del alma». Una labor en la que tuvo muy presente su personalidad, su complexión física y la mujer que la iba a llevar con todas las connotaciones de Irene, una persona con una minusvalía a la que le faltan las dos piernas, tras el atentado de ETA sufrido junto a su madre en 1991 en Madrid. «Tenía que llevar un vestido que fuese muy poco pesante y muy cómodo», explica Silvia Fernández, además sin manga «porque es muy calurosa e incluso le podría limitar más». Por ello apostó por completar el vestido confeccionando una capa muy volátil con la que se pudiera mover mucho «porque ella ese tiene un punto princesita, es una mujer muy soñadora».

El secreto mejor guardado

El traje diseñado y confeccionado en el atelier de la diseñadora berciana fue el secreto mejor guardado hasta el último minuto para Irene Villa, «que no quiso saber en ningún momento nada de su vestido de novia», asegura Silvia Fernández. «Me dijo «confío tanto en ti que haz lo que te de la gana»».

La periodista, escritora y deportista visitó el atelier de Silvia Fernández en Ponferrada el 7 de noviembre de 2023 para probarse su vestido de novia. Un viaje en el que estuvo acompañada por su estilista, que la peinó y la maquilló el día de su boda, porque quiso conocerlo y también a las modistas que se encargaron de confeccionar su traje nupcial. «Yo le presenté el vestido perfectamente confeccionado y hecho, le di la vuelta en el espejo, la giré y se echó a llorar y me dijo «es que lo has clavado, no me había imaginado nada pero me veo tan yo», estaba muy feliz», recuerda Silvia.

Como feliz estaba también la diseñadora en el gran día de Irene, a la que arropó y apoyó en un momento íntimo junto a su madre, María Jesús, para ayudarla a vestirse con su traje nupcial. Sin duda, un momento especial para ella. «Estaba muy emocionada, también de vivir esa historia de amor tan bonita», señala. Silvia Fernández vistió, además, a las madres de los novios, a las hermanas y también a la oficiante de la ceremonia civil, la también berciana Beatriz Robledo.

La diseñadora volverá a vestir a Irene Villa el 4 de octubre en la fiesta multitudinaria para celebrar su enlace en Madrid con todos sus amigos, entre los que también estará la berciana. En este caso Irene «sacará su lado más diva» con un vestido de fiesta especular del que Silvia Fernández no ha querido desvelar detalles.

Del Bierzo para el mundo

Con ocho tiendas en España (Ponferrada, Madrid, Zaragoza, Orense, Sevilla, Málaga, Bilbao y Córdoba) y puntos de venta en Nueva York, Miami, Italia, Francia y Bélgica, entre otros, la marca Silvia Fernández está recorriendo un camino ya imparable. «La idea es seguir creciendo, el producto está encajando súper bien y todo lo que podamos iremos creciendo», apunta la diseñadora.

Reconoce que los nombres propios de actrices, influencer o personajes del papel cuché que llevan sus prendas «dan visibilidad a la marca», pero agradece a cualquier mujer que se viste de Silvia Fernández y confía en la marca. «Son muchas las mujeres de España y del mundo que visten de Silvia Fernández y hacen que la marca exista en el mercado», subraya.

Una marca con precios que están al alcance de cualquier bolsillo. Es este momento su atelier potencia la colección de Camelia que realiza con Cristina Cerqueiras, la influencer gallega y fundadora de The Desire Shop, en la que una invitada puede vestirse de la marca desde 400 euros. «Me parece un precio suficientemente asequible para la calidad máxima en el mercado que podemos dar siendo un made in Spain y de la manera artesanal en la que trabajamos una prenda», destaca.

Desde que inició su camino en el mundo de la moda en el sector nupcial, la clave del éxito de Silvia Fernández ha sido siempre «trabajar mucho» convencida de que «no hay otra manera» de conseguirlo. Es consciente de que ha tenido la gran suerte de hacer un equipo humano «que hace que cada vez estemos mejorando más a niveles de calidad y diseño», pero tiene claro que «trabajar muchísimo, es el único secreto». «Tienes que tener talento y una formación pero creo que lo que marca la diferencia es la resiliencia, el no darte por vencido».