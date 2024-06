Si la DGT no paga los harán los bercianos: 50 euros más por el carné

El conflicto de las autoescuelas bercianas con la Dirección General de Tráfico ha salvado su primera batalla pero no la guerra.

La firma del Ayuntamiento con la DGT del protocolo por el que autoriza el uso de bienes municipales para la realización de pruebas teóricas y prácticas para la obtención de los permisos de circulación ha puesto blanco sobre negro al problema pero no ha permitido abordar la solución.

El acuerdo rubricado por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el jefe provincial de tráfico, Gonzalo León, contempla la cesión de uso del local número 20 situado en los bajos del estadio municipal del Toralín, un inmueble de dominio público municipal, y también de la pista asfaltada del camino de La Cemba, en el Cylog.

De esta forma puede garantizarse la continuidad en la capital berciana de la realización tanto de los exámenes teóricos como de la parte práctica que requiere el uso de la pista, lo que desbloquea el problema de espacios para las pruebas tras las dificultades para mantener el uso de las instalaciones que hasta el momento venía utilizando la Jefatura Provincial de Tráfico en el barrio de Puente Boeza.

Pero, aún queda por resolver la otra parte del problema: ¿quién se va hacer cargo de los costes del equipamiento de las instalaciones?

Hasta el momento ha sido la DGT la que ha venido asumiendo estos gastos pero la eliminación del papel a fecha 31 de diciembre de 2024 obliga a dotar de ordenadores los espacios destinados a la realización de los exámenes.

20.000 euros de sobrecoste

Desde el sector aplauden el protocolo pero recuerdan que todavía están pendientes de un compromiso de la Dirección General de Tráfico «o de quien corresponda» para que estos gastos de mantenimiento y equipamientos -entre 15 y 20 ordenadores,- para el aula teórica que calculan que podrían rondar los 20.000 euros no recaigan sobre sus espaldas, algo que entienden que podría acabar repercutiendo finanalmente en el bolsillo de los alumnos con un incremento de los precios en unos 40 o 50 euros, calculan.

«La DGT va a correr con los gastos de pintura y adecuación de las pistas pero de lo demás no tenemos más noticia», explicó Jorge Caballero, portavoz del colectivo de autoescuelas del Bierzo. Asegura que el acuerdo rubricado entre el Ayuntamiento y la Jefatura Provincial de Tráfico «es bien recibido pero estamos a expensas de futuras reuniones para arreglar el tema informático que es lo único que no está solucionado», apuntó. «Sigue en el aire y todavía no tenemos noticias al respecto», subrayó.

Los profesionales del sector tienen claro que «no tendría nadie que costear esto que hasta ahora se estaba costeando por parte de la DGT». Por ello confía en la buena disposición de Tráfico dado que se trata de un coste que ya viene asumiendo en el resto de provincias de España, aunque sí es cierto que en los centros desplazados no se hacer cargo de estos gastos pero sí en las capitales de provincia.

«Son importes que están en el aire y esperemos que se solucione de alguna forma y no tengamos que repercutir en nadie», señalaron desde el sector. «No sabemos si tendremos que aplicarlo en la matrícula o incorporar un concepto nuevo de mantenimiento de instalaciones», avanzaron.

3.000 alumnos afectados

En El Bierzo y Laciana son unos 3.000 los alumnos que cada año realizan las pruebas teóricas obligatorias para obtener el permiso de circulación. Todos ellos en las ocho autoescuelas, algunas con varias sedes, que operan en ambas comarcas.

Así las cosas, si no hay vías de solución, las autoescuelas del Bierzo ya advierten que están dispuestas a retomar la manifestación que desconvocaron en el mes de mayo «para solicitar que haya algún tipo de ayuda, beneficio o descuento de algún tipo», en el caso de que la Dirección General de Tráfico finalmente se niegue a asumir esos costes.