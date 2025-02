Los edificios más emblemáticos de Ponferrada en 1,68 metros

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 3 de febrero 2025, 08:19 Comenta Compartir

Hace años que se ha convertido en la silueta de Ponferrada más conocida tanto dentro como fuera de sus fronteras. El rincón en redes sociales bautizado como #Destilerosporelmundo ha permitido que el perfil de la capital berciana viaje por todos los rincones del planeta.

La idea partió de un conocido establecimiento de la zona alta de la ciudad, un bar que se ha convertido en parada obligada en la ronda de vinos en la puerta de entrada al casco histórico y también en un museo de Ponferrada y del Bierzo, de sus costumbres y también de sus gentes. Un espacio en el que también reponen sus fuerzas los peregrinos que viajan camino a la ciudad del Apóstol.

La imagen de su ya mítico skyline en blanco y negro que se ha popularizado entre clientes y amigos ha dado el salto al color. El objetivo: «vender Ponferrada para que todo el mundo tenga una parte de la ciudad», explica el propietario de La Destilería, Carlos Rodríguez. Una ciudad a la que está ligado profundamente y que es para él «oro en paño».

La idea surgió del dibujante y arquitecto ponferradino, César Valle, afincado en Valladolid, donde tiene su estudio. La misma ciudad donde imparte clases de Dibujo en el IES Antonio Tovar. Amigo desde la infancia de Carlos Rodríguez, con el que compartió juegos y andanzas en los colegios Navaliegos y Peñalba y posteriormente en el IES Álvaro de Medaña, se decidió a dar luz y vida a los perfiles negros de su skyline que identifican los principales monumentos, edificios, iglesias y puentes de la ciudad.

Fue en el año 2019 cuando se decidió a coger los colores para dar forma al nuevo panorama urbano de Ponferrada que su amigo llevaba años promocionando en su bar. «Fui compañero de Carlos, nos conocemos desde niños, sigo sus redes sociales y sus actividades, había visto en algún momento el skyline que él pone en todo su merchandising y un día se me ocurrió que debajo de aquella mancha negra había unos edificios que conocemos y se me ocurrió pintarlos, porque me gusta y me dedico a ello, y empecé», explica César Valle.

Así arrancó un trabajo que «tenía en un cajón y hacía a ratos» como un entretenimiento y del que «Carlos no sabía nada, ni mucho menos». Puso el flexo sobre un folio para dar forma y color con lápiz, acuarelas y tinta china a todos los edificios de la ciudad que se reconocen en la silueta de La Destilería.

«Fui rellenando con las cosas que me parecían representantivas de Ponferrada», apunta. A lo largo del tiempo lo fue completando y «cuando más o menos estaba» decidió darle la sorpresa a su amigo a ver qué le parecía «porque al final el skyline es una cosa suya». «Le gustó mucho y enseguida surgió la idea de terminarlo y publicarlo a través de sus redes», explica Valle.

Ampliar El dibujante César Valle (D) y el propietario de La Destilería, Carlos Rodríguez, en la presentación del skyline en color de Ponferrada.

Del castillo a las rotondas

El skyline a color de Ponferrada es un exhaustivo y minucioso trabajo que mide 1,68 metros y en el que aparecen, entre otros, el Ayuntamiento, la basílica de la Encina, la torre del reloj, el castillo de los Templarios, la iglesias de San Pedro y San Ignacio, la glorieta del Templario y el Hotel Temple, la torre de la Rosaleda, el Museo de la Energía y el puente del Centenario. A ellos se unen también estampas como la celebración del Día del Bierzo con la imagen de la Virgen de la Encina, el autobús de la Ponferradina y «otros que me parecieron interesantes», indica el autor.

Reconoce que para el propietario de La Destilería «fue una sorpresa, supongo que muy grata, por ver aquello que él había hecho de una manera y que yo se lo presenté de otra». Ya los dos partícipes de la iniciativa se animaron a lanzarlo coincidiendo con las navidades, «porque en esa época pensamos que a la gente le podía apetecer comprarlo o regalarlo», también a clientes y amigos.

Valle se muestra «muy contento porque a la gente le ha gustado» y también «por la repercusión que ha tenido algo que para mi fue una cosa particular y un entretenimiento de ratos». Tanto es así que el perfil de la ciudad ha viajado ya por diferentes ciudades del mundo como Nueva York, Suiza y Ohio, entre otras.

«Orgullosos de la ciudad»

Carlos Rodríguez, por su parte, reconoce que cuando su amigo César Valle le enseñó el dibujo pensó que le parecía «un poco egoísta que no lo pudiera tener la gente en general». Fue entonces cuando decidieron sacarlo a la venta «súper barato, a precio de coste para que todo el mundo tenga un cuadro en su casa de Ponferrada». Asegura que la iniciativa «está siendo un éxito rotundo».

Con ella pretenden, además, impulsar la economía circular en Ponferrada «para que quede todo el dinero en Ponferrada», desde el trabajo de impresión al enmarcado, por eso animan a consumir en el comercio local.

Para el propietario de La Destilería lo más importante es que este trabajo permita también hacer ciudad y que el nombre de Ponferrada llegue a toda las partes del mundo. «Es una cosa que queremos que la gente tenga y se sienta orgullosa de su ciudad», concluye.