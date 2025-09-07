Concierto de Leiva, festival soul y encuentro de tamborileros este domingo en Ponferrada Consulta todas las actividades de las fiestas patronales de la capital berciana para este domingo, 7 de septiembre, en la capital berciana

Swing Ton Ni Son actuará este domingo, 7 de septiembre, en la VII edición del festival Hot Spot Soul Weekender.

Ponferrada encara los días grandes de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Encina. La música copa este domingo, 7 de septiembre, buena parte del protagonismo del programa de actividades organizado por el Ayuntamiento para disfrutar de los festejos con el IX Encuentro de Tamborileros y la VII edición del Hot Spot Soul Weekender. La guinda la pondrá el concierto del cantante Leiva en el Auditorio Municipal.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

10:00 a 14:00h. «Como el paso del tiempo» Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

10:00h. Torneo de la Encina baloncesto. Organiza: CDP. Lugar: Pabellón Municipal Lydia Valentín.

10:30 a 14:00h. X Ciudad de Ponferrada de billar a 3 bandas - fase final. Organiza: Club Deportivo Billar Ponferrada. Lugar: Centro Cívico de La Placa.

11:00 a 14:00h. XLIV Feria cerámica de Ponferrada Embarrarte 2025. Continúan los talles de Modela con Amancio y Jorge Solana y de Policromía con Roni Herran. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

11:00h. Dianas y alboradas.

11:00h. XXXVI Milla de la Encina. Carreras infantiles y élite. Lugar: Avenida Pérez Colino.

11:00 a 14:30h. Mercado medieval. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

11:00h. Ofrenda floral motera. Ofrenda a la Virgen de La Encina, organizada por Tierras del Norte y Cuervos Rojos. Todas aquellas personas que deseen realizar su ofrenda pueden asistir libremente. Al finalizar recorrerán varias calles de la ciudad. Lugar: Basílica de La Encina.

11:30h. IX Encuentro tamborileros. Pasacalles por los diferentes barrios de la ciudad, acompañados por los gigantes. Reunión y salida: Plaza Julio Lazurtegui.

12:00 a 14:00h. Exposición pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:30h. VII Edición Hot Spot Soul Weekender. Sesión Vermú en el Turco de Manila.

13:00h. IX Encuentro de tamborileros Encina 2025. Baile popular con la intervención de todos los tamboriteros participantes, acompañados por los gigantes. Lugar: Plaza de la Encina.

13:00h. VII Edición Hot Spot Soul Weekender. Actuación Swing Ton Ni Song. Lugar: Plaza de San Lorenzo.

13:00 a 01:00h. Come y Calle. Food trucks, música y ocio familiar. Entrada gratuita. Lugar: Parque de la Concordia.

16:30 a 20:30h. «Como el paso del tiempo». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

17:00 a 22:00h. XLIV Feria cerámica de Ponferrada Embarrarte 2025. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

17:00h. IV Torneo de fútbol femenino ciudad de Ponferrada. Triangular senior: Femenino Ponferradina, Astorga femenino, CD Ejido. Cadete-juvenil: C.D Ponferradina, Real Aéreo Club, CD Ejido y Atlético Trobajo del Camino. Alevín-Infantil: Femenino Ponferradina, Atlético Trobajo del Camino. Organiza: C.D. Ponferrada Fútbol. Lugar: Campos Ramón Martínez.

18:00 a 21:00h. Exposición pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. Mercado medieval. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

19:00h. Pasacalles con el Grupo de Danzas y Gaitas El Castro. Recorrido: C/ Doctor Fleming, C/ La Paz, Plaza Julio Lazúrtegui, Avda. De España, Plaza Fernando Miranda, Avda. Valdés, Parque Provincia del Bierzo.

19:00h. Pasacalles con el Grupo Folkorico Cultural Alegría Berciana. Recorrido: C/ Gil y Carrasco, Plaza de La Encina, Plaza del Ayuntamiento y Plaza Tierno Galván.

19:00h. Pasacalles con la Banda de Gaitas del Centro Galicia en Ponferrada. Recorrido: Plaza John Lennon, Avda. América, Plaza Ángel Cacharon, Avda. Huertas del Sacramento.

19:00h. Pasacalles con la Asociación Cultural Abelladeira. Recorrido: C/ El Cristo, Avda. Pérez Colino, Plaza Navaliegos, C/ Sierra Pambley y Plaza Fernando Miranda.

19:00h. Pasacalles con el Grupo de Gaitas de Fuentesnuevas. Recorrido: Plaza de Los Cantos y Avda. Galicia (Cuatrovientos).

19:00h. APERTURA DEL RECINTO FERIAL. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00 H. Lugar: Explanada recinto.

19:30h. Apertura Casa de Andalucía. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

21:00h. Actuación orquesta Panamá. Lugar: Explanada antiguo Centro Comercial.

21:00h. Pasacalles de los grupos participantes en el Festival Folklórico. Lugar: Desde la antigua Iglesia de San Antonio, hacia la plaza del Ayuntamiento.

21:00h. VII Edición Hot Spot Soul Weekender. Actuación The Buttshakers. Lugar: Plaza de San Lorenzo.

21:00h. Actuación Dani Fontecha. El cómico de El Hormiguero y Comedy Central sube al escenario con un monólogo cargado de humor cotidiano y situaciones con las que todo el mundo se sentirá identificado. Lugar: Centro Comercial El Rosal.

21:00h. Casa de Andalucía. Actuación de CARLOS. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

21:00h. XLIV Feria cerámica de Ponferrada Embarrarte 2025. «Rakú al atardecer», técnica japonesa de cocción cerámica con Javier G. Santalla y Rocío Aguado. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

21:30h. Festival folklórico. Actuación de las bandas de gaitas y baile tradicional:Grupo folklórico-cultural Alegría Berciana, Grupo folklórico- Cultural Templarios de Oza; Grupo de danzas y gaitas El Castro; Banda de gaitas del centro de Galicia en Ponferrada; Asociación cultural Abelladeira; Banda de gaitas Castro Bergidum. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

22:00h. Concierto Leiva – Tour GIGANTE 2025. Leiva, es un cantautor y multiinstrumentista español de rock. En 1999, formó junto a Rubén Pozo la banda de pop rock Pereza, con la que grabó seis discos hasta su separación en 2011. Tras la disolución del grupo, inició una carrera como solista de rock alternativo, en la que lleva seis discos de estudio y un directo, titulado Madrid Nuclear. Su último trabajo, bautizado como Gigante. Venta de entradas: www.leivaentradas.com. Precio: 42€ pista, 40€ grada. Lugar: Auditorio Municipal.

00:30h. Actuación orquesta Olympus. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.