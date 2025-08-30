Concentración de peñas, orquesta Saudade y el regreso de Tito y Tita este sábado en Ponferrada Consulta todas las actividades de las fiestas patronales de la capital berciana para este viernes 29 de agosto

Imagen de una portada de uno de los discos de Tito y Tita.

Elbierzonoticias Ponferrada Sábado, 30 de agosto 2025, 10:10

Ponferrada vivirá un sábado de fiesta sin descanso. Desde la mañana con el campeonato de billar y las dianas y alboradas, hasta la noche con conciertos y orquesta, la jornada promete ritmo y diversión para todos los públicos.

El día estará marcado por la gran Concentración de Peñas, que llenará las calles de música, color y alegría con charangas, pasacalles, comidas populares y una fiesta multitudinaria en La Rosaleda. A ello se suma la apertura del recinto ferial, el esperado concierto de Tito y Tita junto a corales, banda y mariachis, y el broche final de la orquesta Saudade hasta bien entrada la madrugada.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

10:30 a 21:00h. X Ciudad de Ponferrada de billar a 3 bandas - fase previa. Organiza: Club Deportivo Billar Ponferrada. Lugar: Centro Cívico de La Placa.

11:00h. Dianas y alboradas.

13:00h. II Concentración de peñas. El punto de encuentro será la Plaza Tierno Galván a las 12:30 h., desde donde todas las peñas inscritas acompañadas por charangas, recorrerán diversos puntos de la ciudad (Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Encina, Avda. Pérez Colino, Plaza Julio Lazúrtegui) hasta llegar a la Plaza Fernando Miranda sobre las 15:00h, donde comeremos y nos divertiremos con las charangas y Dj ́s.

A las 19.00h, todas las peñas se desplazarán juntas hasta el Bulevar de La Rosaleda, donde tendrá lugar una gran fiesta con discoteca móvil, hinchables, fiesta de la espuma..., hasta las 00:00h. Información e inscripciones en areafiestas@ponferrada.org. Organiza: Concejalía de Fiestas. Colabora: Peña Maracada Berciana.

19:00h. Apertura Recinto Ferial. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00 H. Lugar: Explanada recinto.

22:00h. Concierto Tito y Tita. Con la presencia de Aulas Corales de Ponferrada, Banda de Música Ciudad de Ponferrada y Mariachis Estampas de México. Venta de entradas: www.giglon.com. Silla: 10 € anticipada – 12 € taquilla. Grada: 5€ anticipada – 7 € taquilla. Menores de 16 años acompañados gratuito. Lugar: Auditorio Municipal.

00:00h. Actuación orquesta Saudade. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.

