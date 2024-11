El comité de Teleperformance confía en que 2025 llegue con «un nuevo cliente» para el centro de Ponferrada

Esther Jiménez Ponferrada Lunes, 25 de noviembre 2024, 08:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El centro de Teleperformance en Ponferrada encara el final de año y el inicio del próximo con una estabilidad entre comillas después de tiempos convulsos.

Y es que tras el ERE que dejó en la calle a 141 trabajadores en la capital berciana -299 en toda España- y la incertidumbre que llevó la posterior adquisición de Majorel, la situación parece estar más tranquila y más que lo estará si a principios de 2025 llegara un nuevo cliente para Ponferrada. Esa es por lo menos la intención del comité de empresa, que «estamos presionando mucho y buscando posibilidades» para que eso ocurra, explica Yeray Vidal, presidenta del órgano de representación de la plantilla.

En ese sentido, Vidal asegura que desde la dirección de la empresa «se empieza a barajar esa posibilidad y que se lo estén planteando ya es algo bueno, de hecho lo hemos hablado ya no solo a nivel Ponferrada sino a nivel empresa, y de momento las impresiones no son malas».

En la actualidad, el centro de trabajo de la ciudad, que cuenta con 300 empleados, ha acabado asumiendo la centralización de la campaña de Vodafone, ya que antes la llevaban entre diferentes ciudades -Coruña, Sevilla y Ponferrada- «y ahora en su totalidad la llevamos nosotros pero la diferencia es que teníamos un pequeño servicio de Iberdrola y otro de Banco Sabadell, que ahora han retornado a Vodafone, cuestión que nos parece peligrosa porque si en un momento dado Vodafone pincha, no tenemos donde parapetarnos un poco, donde buscar una reubicación», inciden desde la representación de los trabajadores.

De ahí su insistencia de buscar un nuevo cliente «y de que apuesten por Ponferrada», por eso confían en empezar el nuevo año, para el que queda apenas un mes y medio,«con buenas noticias».

Trabajadores sobrecualificados

Por otro lado, el comité de empresa ha puesto de manifiesto el alto perfil de los empleados de la capital berciana, «es muy bueno y superior a otros centros de trabajo, ya no digo de Teleperformance, sino a nivel telemarketing porque es trabajo no cualificado pero aquí, con los niveles tan altos de desempleo que hay, hay gente con un currículum muy bueno cogiendo llamadas». De hecho, Yeray Vidal señala que hubo épocas en las que el 80% de la plantilla tenía una titulación superior universitaria «pero es porque no hay otra cosa».

Así, quieren que la dirección les tenga en cuenta «para atender todo tipo de cosas, no solo campañas de comunicación». En ese sentido, apunta a «campañas de todo tipo, con programas informáticos más o menos complejos porque a fin de cuentas la gente está preparada».

Temas

Vodafone

Ponferrada