La plantilla de Teleperformance pide más campañas para dar estabilidad al centro de Ponferrada

Después del ERE en Teleperformance que dejó sin trabajo a 299 personas en toda España, de las cuales 141 fueron en Ponferrada, el centro de trabajo de la capital berciana ha logrado pasar un verano «más o menos tranquilo» aunque la plantilla pide más campañas para conseguir estabilidad.

En la actualidad, el centro de Ponferrada tiene prácticamente como único cliente a Vodafone, por lo que solicitan a la empresa «alguna campaña nueva para que nos den más carga de trabajo y así garantizar la viabilidad del centro», explica Yeray González, presidenta del comité y delegada del sindicato CGT.

Sería, según González, «un balón de oxígeno» para los 300 empleados de la plantilla, de los cuales cerca de la mitad tienen contratos de media jornada, por lo que con nuevas campañas que «sería más fácil que poco a poco el centro vaya ampliando jornadas y a parte que hagan contrataciones».

En ese sentido, ya no solo ayudaría económicamente a los trabajadores, sino que también supondría un refuerzo del centro de Ponferrada. «Si la gente tiene un trabajo de mayor calidad no busca otra cosa y no baja la plantilla, a más horas la situación es mejor y más estable», apunta la presidenta del comité.

De hecho, considera que Teleperformance, «ahora que ha absorbido Majorel, tienen más volumen de trabajo, pues que nos den carga aquí en Ponferrada». Para ello, desde CGT ya han solicitado reuniones con la dirección de la empresa precisamente para tratar este asunto.

Además piden también la implicación del Ayuntamiento de Ponferrada «porque en su momento, cuando el ERE, les habían ofrecido sentarse a negociar pero ahora no vemos ninguna propuesta por su parte y necesitaríamos que nos apoyasen un poco», indica Yeray González.

