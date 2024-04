Tensión en la plantilla de Teleperformance ante un nuevo ERE en Majorel

Esther Jiménez Ponferrada Jueves, 4 de abril 2024, 08:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La empresa Majorel, ahora marca Teleperformance tras su adquisición a finales de 2023, ha anunciado su segundo ERE con el que pretende despedir a 133 trabajadores. Despidos que no se producirán en el centro de Ponferrada ya que no cuenta prácticamente con personal de Estructura, que será el que se verá más afectado. «Como hay fusión, aunque ellos digan que no, hay duplicidad de cargos, entonces toda esa gente de Estructura y demás va a verse muy afectada», explica Yeray Vidal, presidenta del comité de Teleperformance.

En ese sentido, el centro de trabajo de la capital berciana cuenta con personal de Estructura «muy limitado», algo que «siempre nos genera mucha problemática ya que no hay nadie en la empresa a quien dirigirse, está todo ultracentralizado en Madrid y es la misma política que quieren aplicar en Majorel», añade. Y aunque este nuevo expediente, el segundo en Majorel, no afecta a Ponferrada, mantiene en tensión a sus trabajadores, que acaban de salir de otro en el que se llevaron a cabo 141 despidos. «Son conocedores del anuncio de este ERE y hace que la gente esté tensionada en su trabajo pensando en que la política de este empresa con los despidos es brutal», apunta Vidal. Las negociaciones del nuevo Expediente de Regulación de Empleo comienzan este jueves, 4 de abril, por lo que ya se ha constituido la mesa negociadora con solo representantes sindicales de Majorel, algo que para Yeray Vidal están enfocando mal «porque ahora son marca Teleperformance y deberían convocarnos a los sindicatos de ambas empresas y plantearlo de una manera más amplia porque así digamos que falsean un poco los datos». «Te enseño solo esta parte, que gano un poco menos pero es que igual en la otra gano mucho, o esta parte la tengo muy escasa de personal y te digo que me sobra en esta otra», lo que daría pie, según la presidenta del comité de Teleperformance en Ponferrada, que participará en la negociación en calidad de asesora, a presentar unos datos «sesgados». Con todo ello, confían en que vuelvan a constituir la mesa negociadora «nuevamente y bien, incluyendo las dos empresas». Recurso ante el Supremo Por otro lado, la también delegada de CGT anunció que tanto este sindicato como CSIF presentarán recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional que avalaba el ERE en Teleperformance y por el que se despidió a 299 personas en España, 141 de ellas en Ponferrada. «Esperamos que reconsideren algunas cuestiones porque la situación de la compra con Majorel ha afectado a este ERE, aunque ellos dijeran que no tenía nada que ver con el ERE, se fusionan con otra compañía y ahora viéndolo en retrospectiva van por el tercer ERE y obviamente eso tiene relevancia en todo el proceso», indica Yeray Vidal. De hecho, asegura que es algo que no quisieron tener en cuenta porque «al principio, cuando dos empresas se están fusionando es complejo, por eso lo hicieron en ese momento. Si lo hicieran a día de hoy la fusión sería un punto clave de relevancia para buscar recolocaciones de puestos, ya que no es lo mismo tener cinco sedes que 25 para recolocar y más cuando algunas ciudades comparten centro de trabajo». Un escenario que hubiera sido muy diferente pero que con los ERE que están haciendo, el que aplicaron en Majorel con anterioridad, «había muy pocos teleoperadores afectados y eran más las personas de mando intermedio, que en Teleperformance también escaseaban sobre todo después del ERE, nos vimos que se apuntó mucha de esa gente voluntaria y los que quedaban tuvieron que cancelar o mover sus vacaciones porque sino no cubríamos. Dime que no podían haber puesto todos esos de Majorel, quien quisiera, habiendo teletrabajo, para reforzar en otros centros», explica Vidal. De este modo, esperan que en el Supremo esta cuestión, entre otras, se valore y aunque saben que la legislación «está muy preparada para las empresas, nosotros vamos a agotar todos los cauces legales posibles y ver si tiene cabida que se replantee la situación».