Imagen de recurso de la Ciudad mágica. EBN
Encina 2025

Ciudad Mágica, pintura y programa en vivo con música y entrevistas este miércoles en Ponferrada

Consulta todas las actividades de las fiestas patronales de la capital berciana para este miércoles en Ponferrada

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:13

Este miércoles Ponferrada se llena de actividades para todos los públicos. Desde las tradicionales dianas y alboradas a primera hora, hasta la apertura de la Ciudad mágica con sus talleres en el Parque del Temple, la jornada promete diversión y cultura. El Museo del Ferrocarril acoge una exposición de pintura, mientras que ESRADIO Bierzo ofrecerá un programa en vivo con entrevistas y música. Un día para disfrutar en familia y con amigos de lo mejor de la fiesta y el arte en la ciudad.

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

11:00h. Dianas y alboradas

11:00 a 14:00h. Ciudad mágica 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

12:00 a 14:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:00 a 13:30h. Set de ESRADIO Bierzo 98.7 FM». Programa de radio en estricto directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Taller infantil de la mano de LEK (centro de ocio infantil en Ponferrada).Lugar: Plató exterior en la plaza de la Encina.

17:00 a 20:00h. Ciudad mágica 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

18:00 a 21:00h. Exposición de pinturas. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

19:00h. Apertura Recinto Ferial– Día del niño «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00H. Lugar: Explanada recinto.

19:30h. Apertura Casa de Andalucía. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:00h. Circo sin red – «Tartana», Cía Toncos lucos. Espectáculo de carácter desenfadado y con un alto nivel técnico en las principales técnicas circenses: la báscula coreana y los equilibrios sobre manos. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Lugar: Centro Luis Del Olmo.

20:30 a 23:30h. Escenario Ponferrada. Actuaciones grupos locales – «Rotovator, Higgs, Pánico! y Vontrier». Entrada gratuita. Lugar: Plaza Fernando Miranda.

21:00 a 23:00h. Set de TV: LA 8 Bierzo Magazine. Programa en directo con entrevistas, música, invitados especiales y toda la actualidad festiva al momento. Lugar: Plató exterior en plaza de la Encina.

21:00h. Casa de Andalucía. Actuación grupos infantiles: Lunares, Salameras, Alegría, Fusión flamenca, Azuquita y meneíto. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

