'Circo sin red', grupos locales y espectáculo de drones este domingo en Ponferrada

Ponferrada vive inmersa en sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Encina. Doce días de celebraciones que se prolongarán hasta el 9 de septiembre y que tienen este domingo, 31 de agosto, un programa repleto de actividades. Como platos fuertes, la Ruta Mahou Music 2025 en la zona alta de la ciudad, el espectáculo 'Circo sin red' en el Centro Luis del Olmo, conciertos de grupos locales en la plaza Fernando Miranda y un espectáculo de drones en el Auditorio Municipal.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

11:00h. Dianas y alboradas.

13:00h. Ruta Mahou Music 2025. Pasacalles con charanga por la calle Ancha, paseo de San Antonio y calle Saturnino Cachón. Autobús en Plaza del Ayuntamiento.

19:00h. Apertura Recinto Ferial. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00 H. Lugar: Explanada recinto.

20:00h. Circo sin red– «B.O.B.A.S.» Cía Jimena Cavalleti. Banda orquestal benéfica de actos sepulcrales. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Lugar: Centro Luis Del Olmo.

20:30 a 23:30h. Escenario Ponferrada. Actuaciones grupos locales - 'Rosa Caiman, Chett Miranda y Casino Montreal'. Entrada gratuita. Lugar: Plaza Fernando Miranda.

22:00 y 23:00h. Espectáculo de drones. A cargo de la empresa UMILES Drone Light Show, la cual ha participado en algunos de los eventos más relevantes a nivel nacional e internacional, como el estreno de las temporadas 17 y 19 del Hormiguero (Antena3), presentación de la película Mufasa o la premiere de la última película de Superman. Lugar: Auditorio Municipal.

