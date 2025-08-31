leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Banda Orquestal Benéfica de Actos Sepulcrales presenta su espectáculo en Ponferrada.
Encina 2025

'Circo sin red', grupos locales y espectáculo de drones este domingo en Ponferrada

Consulta todas las actividades de las fiestas patronales de Ponferrada para este domingo 31 de agosto

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:31

Ponferrada vive inmersa en sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Encina. Doce días de celebraciones que se prolongarán hasta el 9 de septiembre y que tienen este domingo, 31 de agosto, un programa repleto de actividades. Como platos fuertes, la Ruta Mahou Music 2025 en la zona alta de la ciudad, el espectáculo 'Circo sin red' en el Centro Luis del Olmo, conciertos de grupos locales en la plaza Fernando Miranda y un espectáculo de drones en el Auditorio Municipal.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

11:00h. Dianas y alboradas.

13:00h. Ruta Mahou Music 2025. Pasacalles con charanga por la calle Ancha, paseo de San Antonio y calle Saturnino Cachón. Autobús en Plaza del Ayuntamiento.

19:00h. Apertura Recinto Ferial. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00 H. Lugar: Explanada recinto.

20:00h. Circo sin red– «B.O.B.A.S.» Cía Jimena Cavalleti. Banda orquestal benéfica de actos sepulcrales. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Lugar: Centro Luis Del Olmo.

20:30 a 23:30h. Escenario Ponferrada. Actuaciones grupos locales - 'Rosa Caiman, Chett Miranda y Casino Montreal'. Entrada gratuita. Lugar: Plaza Fernando Miranda.

22:00 y 23:00h. Espectáculo de drones. A cargo de la empresa UMILES Drone Light Show, la cual ha participado en algunos de los eventos más relevantes a nivel nacional e internacional, como el estreno de las temporadas 17 y 19 del Hormiguero (Antena3), presentación de la película Mufasa o la premiere de la última película de Superman. Lugar: Auditorio Municipal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizada una mujer después de ser atropellada en un amplio cruce de León capital
  2. 2 El día que Mañueco expedientó a 16 bomberos de Salamanca que protestaban por el «despilfarro»
  3. 3 Un motorista inconsciente tras un accidente en Gradefes
  4. 4 Las obras de la rotonda del Puente de los Leones llegan a septiembre con mucho por hacer
  5. 5 El Obispado necesita 200.000 euros para reparar la iglesia de Arganza: «Si no se arregla se cae»
  6. 6 Prohíben entrar a Bouzas al vecino investigado como presunto autor del incendio
  7. 7 Baja a IGR 1 el incendio de Colinas-Fasgar y León controla los focos activos tras 21 días
  8. 8 Urbano González invita a imaginar una vida con ELA y a disfrutarla
  9. 9 Los Bomberos rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero en Zamora
  10. 10 Investigan el ataque de un PPP a una mujer en Laguna de Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias 'Circo sin red', grupos locales y espectáculo de drones este domingo en Ponferrada

&#039;Circo sin red&#039;, grupos locales y espectáculo de drones este domingo en Ponferrada