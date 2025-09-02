Circo sin red, ciudad mágica y conciertos de grupos locales este martes en Ponferrada Consulta todas las actividades de las fiestas patronales de Ponferrada para este martes 2 de septiembre

Este martes promete una jornada llena de actividades culturales y festivas para todos los gustos. Desde las primeras horas del día hasta la noche, Ponferrada se llenará de música, arte, exposiciones y espectáculos, con propuestas tanto para los más pequeños como para los mayores.

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

11:00h. Dianas y Alboredas.

11:00 a 14:00h. Ciudad mágica 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

12:00 a 14:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

17:00 a 20:00h. Ciudad mágica 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

18:00 a 21:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

19:00h. Apertura Recinto Ferial. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00H. Lugar: Explanada recinto.

19:30h. Apertura Casa de Andalucía Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:00h. Circo sin red – «Control freak in the wild», Cía en residencia, colaboración con otra mano. El artista Kulu Orr presentará su adaptación al espacio callejero, del singular trabajo Control Freak ofrecido en temporadas anteriores en el Teatro Municipal Bergidum. Para todos los públicos. Entrada gratuita. Lugar: Centro Luis Del Olmo.

20:30 a 23:30h. Escenario Ponferrada. Actuaciones grupos locales – «Nowie &The Barbers, Cumbia atómica Y Mazu». Entrada gratuita. Lugar: Plaza Fernando Miranda.

21:00h. Casa de Andalucía. Sevillanas a cargo del grupo Jazmín y Peinetas del Naraya. Castañuelas por el grupo AZAHAR. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.