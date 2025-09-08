Cinco canciones para disfrutar del concierto de María Becerra en Ponferrada La Nena de Argentina llega a Ponferrada con su gira internacional y se convierte, junto a Leiva, en uno de los platos fuertes de las fiestas de la Encina

María Becerra, una de las artistas cabezas de cartel en las fietas de la Encina 2025.

Álvaro Pérez Ponferrada Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:28

El lunes 8 de septiembre a las 22:00 horas, el Auditorio Municipal de Ponferrada recibe a María Becerra, la artista argentina que ha revolucionado la música urbana con su mezcla de reguetón, trap y pop. Su cita en el Bierzo será uno de los momentos más esperados de las fiestas de la Encina.

Dentro del programa musical, el concierto de Becerra se presenta como una de las citas más esperadas, junto al de Leiva, que protagonizará otra de las noches estelares de las fiestas. Dos propuestas diferentes, pero ambas llamadas a marcar el pulso musical de la ciudad durante los festejos.

Con 17,6 millones de oyentes mensuales en Spotify, María Becerra se ha consolidado como un fenómeno global. La artista pasará este año por varios escenarios en España, con paradas en ciudades como Oviedo, Madrid, Sevilla y Barcelona, antes de aterrizar en Ponferrada como parte de su esperada gira internacional. Para disfrutar del concierto hay que conocer, al menos, estas cinco canciones.

Miénteme (con Tini): el punto de partida

Un antes y un después en la carrera de María Becerra. Con más de 861 millones de reproducciones en Spotify, esta colaboración con Tini la lanzó al estrellato internacional. Su estribillo es un imán que convierte cualquier concierto en un karaoke colectivo.

Qué Más Pues? (con J Balvin): química inmediata

María Becerra se codea aquí con uno de los grandes del reguetón, y el resultado supera los 900 millones de streams. Es una canción que contiene un beat que invita a moverse desde el primer momento.

Además de Mí (Remix): intensidad a varias voces

Con Rauw Alejandro, Camilo y otros artistas de primera línea, Becerra formó parte de la construcción de un tema que roza los 235 millones de reproducciones. Una combinación de estilos que se entrelazan como en una batalla musical. La canción inicial, sin el remix es del artista Rusherking, quien también participa junto con la argentina y otros artistas en otra de las canciones más destacadas, 'Los del Espacio'.

High (Remix): tres voces, una misma fuerza

La unión de María Becerra con Tini y Lola Índigo dio lugar a un himno de empoderamiento femenino. Tras una primera edición en la que María Becerra presentó la canción en solitario, su compatriota Tini, junto con la granadina Lola Índigo, se unieron para realizar un remix. Con bases electrónicas y reguetón envolvente, la canción mantiene una tensión y un pulso ascendente que estalla sobre el escenario.

La Nena de Argentina: la declaración de identidad

Más que una canción, es un manifiesto. Orgullo por sus raíces y una actuación artística que condensa quién es la artista y hacia dónde va. Es uno de los momentos más esperados en sus conciertos, que se transforma en una conexión íntima con el público.

Las entradas para poder disfrutar de la actuación tienen un precio de 30 euros. Con esta parada dentro de su gira internacional, María Becerra confirma que atraviesa el momento más brillante de su carrera. El 8 de septiembre, Ponferrada será testigo de una de las noches llamadas a quedar grabadas en la memoria de las fiestas de la Encina.