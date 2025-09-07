Cinco canciones para disfrutar del concierto de Leiva en Ponferrada El madrileño llega con su gira Gigante como uno de los artistas estrella de las Fiestas de la Encina y promete una noche de rock elegante y emociones a flor de piel

El domingo 7 de septiembre a las 22:00 horas, el Auditorio Municipal de Ponferrada acoge el esperado concierto de Leiva, uno de los artistas más emblemáticos y respetados del panorama musical español. El madrileño, conocido por su solidez como cantautor y su capacidad para conectar con su público a través de letras profundas y sinceras, es uno de los grandes platos fuertes de las Fiestas de la Encina 2025.

Leiva se encuentra inmerso en su Tour Gigante 2025, una gira que comenzó el 30 de mayo en Toledo y que recorrerá diferentes ciudades de España durante los próximos meses. Con una serie de conciertos que abarcan lugares clave como Madrid, Bilbao, Zaragoza, Sevilla y Barcelona, Ponferrada se convierte en una parada fundamental de este tour que promete unir a miles de seguidores de todas las edades. En su paso por El Bierzo, el artista presentará su último trabajo, su álbum 'Gigante'. Además también habrá tiempo para que el compositor repase algunos de sus grandes éxitos, ya consolidados, que le han acompañado en su carrera.

Para disfrutar plenamente del concierto, es esencial conocer algunas de las canciones que no pueden faltar en su repertorio. Estos temas reflejan la evolución de Leiva como artista y anticipan las emociones que marcarán una noche 'Gigante'.

Caída libre (con Robe Iniesta): intensidad emocional, un homenaje a un amigo

Uno de los grandes temas de su nuevo álbum y probablemente el más desgarrador. Leiva aborda, de forma directa y poética, el tema de la salud mental en homenaje a un amigo que sufre depresión, acompañado por la voz inconfundible de Robe Iniesta (Extremoduro). La sinergia entre ambos artistas crea una atmósfera de tensión emocional que no deja indiferente a nadie. En el directo, esta canción se convierte en un momento donde el público conecta con la sinceridad y la fragilidad de su mensaje.

Como si fueras a morir mañana: una filosofía de vida en forma de canción

Este himno ha calado hondo en el público desde su lanzamiento 2020 dentro del álbum 'Nuclear'. Leiva nos invita a vivir sin miedo, a ser impulsivos y auténticos, con la intensidad de quien sabe que el tiempo es limitado. Su ritmo contagioso y su letra directa convierten a 'Como si fueras a morir mañana' en un clásico de su repertorio, con más de 150 millones de reproducciones en Spotify.

Terriblemente cruel: el clásico indispensable

Un tema que se ha ganado el título de clásico dentro de su discografía. Desde su lanzamiento en 'Pólvora' (2014), 'Terriblemente cruel' se ha convertido en uno de los pilares de su colección musical. Con una melodía inolvidable, Leiva habla del desamor y la melancolía de forma sincera y desgarrada. En vivo, la canción es el momento perfecto para sentir la vulnerabilidad del artista y de los oyentes, mediante una letra que acompaña y genera un ecosistema idílico.

Gigante: el corazón de su nuevo disco

La canción que da nombre a su último álbum y que refleja su evolución personal y musical. 'Gigante' es una reflexión sobre el ego, el cansancio emocional y la necesidad de aceptar la vulnerabilidad. Esta canción es una representación de su álbum conjunto y se transforma en una declaración de intenciones en la que el madrileño no tiene ningún pudor mostrar en abrirse y mostrarse su humanidad e incluso vulnerable, con una voz cargada de fuerza y emoción.

Lady Madrid: nostalgia compartida y atemporal

Aunque pertenece a su etapa con Pereza, la banda que Leiva formó junto a Rubén Pozo, 'Lady Madrid' sigue siendo uno de los temas más esperados en sus conciertos. Estrenada en 2009, esta canción se ha convertido en un himno que el público celebra como si fuera un clásico contemporáneo. Con más de 220 millones de reproducciones en Spotify, la energía que transmite la canción es inconfundible. Su estribillo se canta a coro, convirtiendo la interpretación en una celebración de la identidad madrileña y del legado musical de Pereza, que no olvida Leiva en sus conciertos.

Las entradas para poder disfrutar de la actuación tienen un precio de 40 euros. Con esta parada dentro de su gira, Leiva confirma que atraviesa uno de los momentos más brillante de su carrera tras la acogida de su último álbum. El 7 de septiembre, Ponferrada será testigo de una de las noches llamadas a quedar grabadas en la memoria de las fiestas de la Encina.