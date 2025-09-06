Carrera de color, Feria de la Cerámica y el Ponferrock este sábado en Ponferrada Consulta todas las actividades de las fiestas patronales de la capital berciana para este sábado en Ponferrada

Imagen de archivo de una carrera de color.

Durante todo sábado los ponferradinos podrán disfrutar de actividades como el mercado medieval, exposiciones de pintura, talleres de cerámica, torneos deportivos, pasacalles tradicionales y diversas actuaciones musicales. Entre los eventos más destacados se encuentran la Ciudad Mágica, la Feria de Cerámica Embarrarte, la Carrera de Color y los conciertos del ciclo Ponferrock, que contará con la actuación principal de El Drogas. La programación se extiende desde primeras horas de la mañana hasta la madrugada, con propuestas para todos los gustos en distintos espacios de la ciudad.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

10:00h. XVIII Torneo Benjamín Encina. Organiza: CD La Morenica. Lugar: Campos Ramón Martínez.

10:00 a 14:00h. «Como el paso del tiempo». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

10:30 a 21:00h. X Ciudad de Ponferrada de billar a 3 bandas - fase final. Organiza: Club Deportivo Billar Ponferrada. Lugar: Centro Cívico de La Placa.

11:00h. Dianas y alboradas.

11:00 a 14:30h. Mercado medieval. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

11:00 a 13:00h. Ciudad mágica 2025. «38 EDICIÓN». Apertura de los talleres. Lugar: Parque del Temple.

11:30h. Gigantes y Cabezudos. Recorrido: pl. del Ayuntamiento, pl. de la Encina, c/ Gil y Carrasco, av. del Castillo, pl. Fernando Miranda, Ciudad Mágica, av. Portugal, C/ La Asunción, c/ M.a Eugenia Millaret, Auditorio Municipal, acompañados por tamboritero.

12:00h. XLIV Feria cerámica - embarrarte 2025. Comienzan los talleres de Modelado con el escultor Amancio González, contando con la colaboración del artista berciano Jorge Solana. Inicio del taller POLICROMIA con la escultora y especializada en técnica en policromía Roni Herran. Lugar: Parking C/ Obispo Osm

12:00h. Mercado medieval. Pregón inaugural a cardo de la corporación municipal, acompañada de un pasacalles musical «TURDIÓN MEDIEVAL», del teatro de «ARTEKENDAL» y el cetrero con sus aves rapaces. Lugar: Jardines del Sil.

12:00 a 14:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

12:00h. Pasacalles con el Grupo de Danzas y Gaitas El Castro. Recorrido: C/ gil y Carrasco, Plaza de La Encina, Plaza Del Ayuntamiento, Plaza Tierno Galván, e Inauguración de la feria de la cerámica.

12:30 a 18:00h. Torneo de la Encina memorial Elliot Soar. Organiza: Bierzo Rugby. Lugar: Estadio Municipal de Atletismo Colomán Trabado.

12:30h. VII Edición hot spot soul weekender. Sesión Vermú en el Turco de Manila.

13:00h. Inauguración de la XLIV feria de la cerámica, con la presencia de autoridades. Lugar: Parking c/ Obispo Osmundo.

13:00h. Ciudad mágica 2025. «38 EDICIÓN». Cierre de todos los talleres y clausura de la Ciudad Mágica 2025. Lugar: Parque del Temple.

13:00h. VII Edición hot spot soul weekender. Actuación Gekko. Lugar: Plaza de San Lorenzo

13:00 a 01:00h. Come y Calle. Food trucks, música y ocio familiar. Entrada gratuita. Lugar: Parque de la Concordia.

16:00h. IV Torneo la Encina tiro con arco. Organiza: Club Tiro con Arco Ponferrada. Lugar: Estadio Municipal de Atletismo Colomán Trabado.

16:30 a 20:30h. «Como el paso del tiempo». Exposición de pintura de la artista Gema Yolanda Pérez Alonso. Entrada libre a la exposición en los horarios de apertura del museo. Lugar: Museo del Bierzo.

17:00 a 22:00h. XLIV Feria cerámica de Ponferrada Embarrarte 2025. Lugar: Parking de la c/ Obispo Osmundo.

17:30h. CD Ponfesala triangular. Entre Albense de Alba de Tormes y Composala de Santiago de Compostela. Organiza: CD Ponfesala. Lugar: Pabellón Municipal Lydia Valentin.

18:00 a 21:00h. Exposición de pintura. Entrada gratuita. Organiza: Asociación de Pintores del Bierzo. Lugar: Museo del Ferrocarril.

18:00h. Mercado medieval. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Lugar: Jardines del Sil.

18:30h. Carrera de color. Si quieres disfrutar de esta divertida y colorida experiencia, mientras haces deporte, realiza tu inscripción en la web www.3kmdecolor.com. Recorrido: salida c/ Gil y Carrasco, donde previamente los participantes deberán haber recogido sus bolsas donde obtendrán su dorsal, una camiseta, gafas, y 3 bolsas de color. Tras la carrera de color, en el Bulevar de la Rosaleda, dará comienzo la gran fiesta de color, con hinchables gigantes y macro discoteca, hasta el inicio de la actuación de la orquesta. Apta para todos los públicos. Precio inscripción: 10 €. Organiza: Bierzo Natura y Concejalía de Fiestas.

18:30h. Campeonato bolo berciano. Organiza: Concejalía de Medio Rural. Lugar: Instalaciones Municipales de la Avenida La Libertad.

19:00h. Apertura recinto ferial. «HORA SIN RUIDO», DE 19:00 A 20:00H. Lugar: Explanada recinto.

19:00h. Pasacalles con la Banda de Gaitas Castro Bergidum. Recorrido: Plaza John Lennon, avda. América, Plaza Ángel Cacharron, avda. Huertas del Sacramento.

19:00h. Pasacalles con el Grupo de Gaitas de Fuentesnuevas. Recorrido: C/ Doctor Fleming, C/ La Paz, Plaza Julio Lazúrtegui, Avda. De España, Plaza Fernando Miranda, Avda. Valdés, Parque Provincia del Bierzo.

19:00h. Pasacalles con el grupo Folklorico Cultural Alegría Berciana. Recorrido: Avda. De La Martina, Avda. Portugal (Flores del Sil).

19:00h. Pasacalles con el Grupo Templarios Del Oza. Recorrido: Plaza de Los Cantos y Avda. Galicia (Cuatrovientos).

19:00h. Pasacalles con la Banda de Gaitas del Centro Galicia en Ponferrada. Recorrido: C/ La Paz, C/ El Cristo, Avda. Pérez Colino, Plaza Navaliegos, C/ Sierra Pambley y Plaza Fernando Miranda.

19:30h. Apertura Casa de Andalucía. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

20:00h. Ponferrock - «El drogas, Los de marras y Perro futuro». Con las actuación de: Perro futuro grupo Ponferradino- Vigués fundado a pricipios de 2024, que apuesta por sus propias creaciones y cuenta con un repertorio basado en 14 temas propios + 3 covers que van variando según el momento y el lugar; Los de marras grupo de rock caracterizado por unas letras directas, emocionales, desgarradas y viscerales donde todo el mundo se siente representado de alguna manera en su vida sin tener que recurrir al diccionario para comprenderlas y El drogas icono músico español, que fue vocalista y bajista en la legendaria banda de rock Barricada durante casi 30 años, y ha triunfado también con sus numerosos álbumes en solitario. Venta de entradas: www.enterticket.es. Precio: 25€. Lugar: Centro Luis Del Olmo.

20:30h. Conciertos gramola swing. Gastrobares Ponferrada. Lugar: Mercado de Abastos.

21:00h. XLIV Feria cerámica - Embarrarte 2025. «Rakú al atardecer». Demostración de la técnica japonesa de cocción cerámica del Rakú por los ceramistas, el berciano Javier G. Santalla y Rocío Aguado. Lugar: Parking C/ Obispo Osm

21:00h. VII Edición hot spot soul weekender. Actuación The Slingshots. Lugar: Plaza de San Lorenzo.

21:00h. Actuación Luis Zahera. El actor gallego presenta Chungo, un monólogo que mezcla humor, anécdotas personales y una buena dosis de ironía. Lugar: Centro Comercial El Rosal.

21:00h. Casa de Andalucía. Actuación GRUPO POP. Lugar: Junto a la Estación de Autobuses.

21:00h. Actuación orquesta Finisterre. Lugar: Explanada antiguo Centro Comercial.

22:30h. Concierto banda Ciudad de Ponferrada. Gratuito. Lugar: Plaza del Ayuntamiento

23:30h. VII Eedición hot spot soul weekender. Allnighter en Sala Cocodrilo Negro.

00:00h. Actuación orquesta Função pública. Lugar: Explanada antiguo centro comercial.