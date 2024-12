El cambio físico de David Bustamante en su concierto en Ponferrada se hace viral

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 3 de diciembre 2024, 11:35 | Actualizado 11:50h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El cambio físico de David Bustamante en su concierto en Ponferrada se ha hecho viral. Ha sido a través de la difusión en redes sociales de la actuación del cantante de San Vicente de la Barquera este sábado 30 de noviembre en la calle Gómez Núñez de la capital berciana.

Bustamante fue la estrella de la celebración de los actos del Black Friday de la asociación El Centro Mola en la capital berciana y el encargado de poner el broche al programa organizado por los comerciantes del centro de la ciudad para animar las compras en un día de grandes descuentos en sus establecimientos.

El vídeo en el concierto de Ponferrada ha incendiado las redes sociales al sacar a la luz por primer vez el evidente y repentino cambio físico que ha experimentado el artista, con algunos kilos más, y luciendo un llamativo corte de pelo que no ha sido del gusto de todos sus seguidores.

La imagen del exconcursante del 'Operación Triunfo' acaparó todas las miradas y el vídeo de la actuación de David Bustamante en la capital berciana se ha hecho viral y está dando mucho que hablar en las últimas horas en las redes sociales.

El debate se ha suscitado a raíz del comentario de un usuario que tras ver el vídeo del concierto del extriunfito ha comentado: «Me ha costado reconocerle». A partir de ahí se han multiplicado las opiniones sobre su aumento de peso comparándole con Christian Bale «preparándose para algún papel» o recordando que hace poco tiempo estaba «mazadísimo para un comante de boxeo».

Es increíble el acoso que sufre David Bustamante por coger algunos kilos. De verdad que leo cada comentario o titulares que dan miedo. El seguramente sea el primero que se vea con esos kilos pero nadie sabe el porqué ha podido engordar o si simplemente se encuentra mejor así. pic.twitter.com/Cwr71iNtaS — Caris 🖕 (@Cariscomedy) December 2, 2024

Todo tipo de reacciones que han derivado incluso en mofas o memes como: «¿Es Antonio Orozco?», «¿Crees que David Bustamante está como tu cuñado pasadas las navidades?» o «Coño Torrebruno on fire».

Críticas que también algunos han querido replicar contra los que se meten contra el cambio físico experimentado por el cantante cántabro con valoraciones como:«Si David Bustamante ha cogido peso, se lo podría quitar. Lo que uno no puede quitarse jamás es la estupidez. El que nace gilipollas, muere gilipollas», entre otras.

No faltan tampoco las reacciones defendiendo el aspecto del artista del tipo: «La edad pasa factura a todo el mundo. Si es feliz todo perfecto».

Bustamante no ha permanecido ajeno a estos comentarios y ha querido aclarar en el programa de televisión TardeAR el motivo de su cambio físico. «Cuando dejas de fumar pasan estas cosas. Nada que no se pueda solucionar. Feliz Navidad y un fuerte abrazo. No obstante, os agradezco la preocupación», declaró.