Bustamante deja a plantada a Ponferrada pero con el dinero del caché en el bolsillo

Bustamante dejó a Ponferrada plantada pero con el dinero del caché en el bolsillo. La Asociación El Centro Mola estudia iniciar acciones legales para reclamar al cantante de San Vicente de la Barquera el desembolso del importe del concierto al no acudió en la I Gala del Comercio.

«Está en manos de los abogados y de momento se está recogiendo toda la documentación y todas las pruebas que se puedan para saber hasta dónde puede llegar esa acción judicial», explicó el presidente del colectivo, Iván Rodríguez.

La asociación de comerciantes pretende recuperar todos los gastos abonados de su actuación a la agencia de representación del artista Global Talent Services, compañía perteneciente a Universal Music Group. «Los costes tendrá que sufragarlos así como los daños y perjuicios que entendamos que se pueden cuantificar». remarcó.

El Centro Mola abonó el caché íntegro del artista en dos pagos, uno a principios del mes de julio y el último, con el IVA incluido, dos días antes de la actuación, concretamente el jueves 12 de septiembre. De momento no quieren dar cifras exactas de la cuantía que la asociación desembolsó a la agencia que lleva a David Bustamante «porque está en un tema judicial y no queremos entorpecerlo», indicó su presidente, aunque sí aseguran que fue «una cuantía muy importante para una asociación de comercio».

Insisten desde el colectivo que «era una apuesta importante, de renombre para darle mayor impulso a esta primera edición de la gala y el artista no tuvo a bien el aparecer». Todo ello sin recibir a día de hoy ninguna explicación, más allá de que el propio sábado se les informa de que el cantante no va a asistir a la gala.

«A día de hoy que han pasado once días desde la gala no tenemos ningún justificante ni médico, ni de accidente, ni de ningún tipo por su parte de porqué no asistió», lamentó el presidente de la Asociación El Comercio Mola.

Antonio José, el sustituto

La asociación de comerciantes sí recibió el mismo día de la gala, el 14 de septiembre, por la mañana un correo electrónico de la agencia de representación de Bustamante en la que decía que «por motivos personales de última hora tras su viaje al concierto de Canarias, y que a pesar de los muchos esfuerzos por la partes han sido imposibles de solucionar, nuestro artista David Bustamante no podrá actuar en la Gala Premios del Comercio del Bierzo que se celebrará esta noche en Ponferrada».

En su lugar, la organización cerró la asistencia del también artista de la compañía el cantante cordobés Antonio José, al cual el colectivo le está muy agradecido. En el mismo email remitido a la asociación, la agencia de representación de David Bustamante manifiesta, además, que «siente mucho los inconvenientes que este cambio haya podido generar».

El presidente del Centro Mola tiene «todas» las esperanzas puestas en recuperar el dinero abonado que los comerciantes abonaron al artista porque «ha incumplido su contrato».