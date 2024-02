Bárcena en lucha: «Si nos quitan el autobús nos dejan en el tercer mundo»

«Si nos quitan el autobús nos dejan en el tercer mundo». Es el grito desesperado de los vecinos de la localidad de Barcena del Bierzo en defensa del mantenimiento de su transporte público. La decisión del Ayuntamiento de Ponferrada de implantar de forma experimental el transporte a la demanda ha movilizado a los 70 vecinos del pueblo, situado a poco más de siete kilómetros de la capital berciana, que no están dispuestos de ninguna manera a conseguir que les dejen sin el único servicio que tienen en el pueblo.

Antonio tiene 76 años y lleva más de 40 en Bárcena del Bierzo donde llegó tras contraer matrimonio con Asunción de 71. Los dos, junto al resto de habitantes de la localidad, todos de avanzada edad y con una media de 80 años, han hecho piña, «porque somos viejos pero combativos todavía», advierten, para rechazar de forma contundente la medida impulsada por la Concejalía de Transporte y Movilidad que dirige el edil Carlos Fernández.

Respaldados por la Alcaldía de Barrio y por la Asociación de Vecinos 'La Magdalena', exigen al Ayuntamiento que mantenga el servicio de autobús de la línea 3 cada dos horas que se implantó hace 15 años y que ya en su día supuso un recorte después de eliminar el que tenían cada hora, correspondiente a la línea 4, y que, además, les llevaba al Hospital del Bierzo. «Para la gente que estamos en el pueblo que somos todos mayores era lo propio», indica Asunción. Un servicio que también se eliminó lo que les obliga a viajar a Ponferrada y hacer un transbordo para coger otro vehículo en el intercambiador situado en la avenida de Compostilla cada vez que tienen que acudir a una consulta al primer centro sanitario de la comarca.

«No se piensa en los mayores»

«Esto también era una prueba y se ha quedado fijo y ahora nos quieren recortar todavía más», denuncia Miguel Ángel, otro de los vecinos de Bárcena del Bierzo que al igual que el resto de habitantes también se verá afectado por la medida. Él junto a los demás no duda en poner de manifiesto todos los problemas que les acarreará si pasado el periodo experimental que llegará hasta el mes de agosto el Ayuntamiento se decanta por hacerlo efectivo. «Tenemos que llamar y también en ocasiones es difícil decir a qué hora voy a estar en la parada del autobús porque si te surge algo como soluciones de un día para otro», subraya.

Los vecinos de Bárcena lamentan que no se piense en las personas mayores a la hora de tomar este tipo de decisiones desde los despachos sin conocer la realidad de los pueblos, como ocurre en este caso, máxime cuando se trata de un servicio que se gestiona través de una App para el teléfono móvil, «que nosotros tenemos dificultad para meternos en eso», o a través de llamada telefónica, pero eso sí, «sólo en horario de oficina, y si te acuerdas a las diez de la noche que tienes médico al día siguiente, ¿qué haces?», advierten. «Ya que nos lo han hecho antes y ahora nos lo quieren complicar un poquito más lo de lo que ya lo han complicado, ¿en qué va a terminar esto?», resaltan.

Los habitantes de Bárcena muestran su rechazo al autobús a la demanda. Carmen Ramos

«Son teléfonos que no todo el mundo los tiene y aparte es una incomodidad porque ya tenemos para llamar por teléfono a varios sitios y al final tienes que coger el autobús e ir a Ponferrada, como es el caso del médico, porque no te descuelgan el teléfono, ahora que tenemos otro para el autobús, que no nos lo descuelguen y qué cogemos, el coche y marchamos porque lo necesitamos...», insisten.

Más de 300 firmas de rechazo

A diferencia de lo que ocurrió 15 años atrás, ahora en esta lucha contra la implantación del transporte a la demanda que pretende el Ayuntamiento no están solos. A ellos se han unido también los vecinos de la localidad vecina de San Andrés de Montejos para paralizar una medida que también afectará a los residentes en la localidad de Campo y Urbanización Patricia.

La lucha que han emprendido ya ha comenzado a dar sus primeros pasos con la presentación de más de 300 firmas en el registro del Ayuntamiento en contra del transporte a la demanda. «El autobús es para todo para ir al médico, para ir al banco, para hacer la compra, porque en el pueblo no hay ningún servicio excepto un bar, es lo único que hay en este pueblo, si nos quitan el autobús nos dejan en el tercer mundo porque dependemos de él para todo y más la gente mayor», apunta Edi, otra de las habitantes de Bárcena del Bierzo que al igual que el resto de habitantes se opone radicalmente a la medida impulsada desde el Ayuntamiento.

Los vecinos advierten que intentarán por todos los medios que el único servicio que tienen a día de hoy no desaparezca y no descartan hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo. «No será la primera vez que peleamos por esto, ya ha habido ocasiones que nos hemos manifestado en la carretera y hemos hecho medidas de presión en los plenos del Ayuntamiento también por estas cosas, porque han tratado de pisotearnos».

Para Dori, residente también en Bárcena del Bierzo, resulta incomprensible que se hable de la España Vaciada y se recorten servicios a los pueblos. «Si tanto están propagando de que hay que ayudar a la España Vaciada ¿qué nos ayudan con esto? Es que nos quitan lo poco que tenemos para movernos a Ponferrada...si el pueblo está ahora vacío más se quedará».