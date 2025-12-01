La Asociación El Nogalón denuncia «inacción» del Ayuntamiento de Ponferrada en la cesión de las escuelas

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos El Nogalón de Espinoso de Compludo denunció la «inacción» por parte del Ayuntamiento de Ponferrada en torno a la cesión de un espacio en las antiguas escuelas de la localidad, tras la aprobación en la Junta de Gobierno Local del pasado 24 de octubre de una resolución que establece el uso de la planta baja a este colectivo y de la primera a la otra asociación de vecinos de la localidad.

El Nogalón critica que no se hayan tenido en cuenta, a la hora de adjudicar esos espacios, los criterios de los proyectos presentados o que, al menos, no se sorteasen.

Por otro lado denuncia que no les han dejado acceder al local para verlo y comprobar que cumple con las necesidades del colectivo, por lo que presentaron varias alegaciones, que fueron también remitidas al Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de León tras la sentencia que obligó al Ayuntamiento a ceder el uso compartido de ese edificio a ambos colectivos.

El Nogalón asegura que no ha habido respuesta a esas alegaciones por parte del Consistorio, por lo que exigen acceder al local para comprobar su estado, que se les cite para suscribir el convenio, que se les entreguen las llaves y que se responda a la petición para que este edificio lleve el nombre de Nacho Rumbao, forestal fallecido este verano en la localidad mientras trabajaba en la extinción de un incendio.

Temas

Ponferrada