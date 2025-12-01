leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del edificio de las escuelas.
Espinoso de Cumpludo

La Asociación El Nogalón denuncia «inacción» del Ayuntamiento de Ponferrada en la cesión de las escuelas

Asegura que no les han dejado ver las instalaciones ni se les ha llamado para la firma del convenio

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:22

Comenta

La Asociación de Vecinos El Nogalón de Espinoso de Compludo denunció la «inacción» por parte del Ayuntamiento de Ponferrada en torno a la cesión de un espacio en las antiguas escuelas de la localidad, tras la aprobación en la Junta de Gobierno Local del pasado 24 de octubre de una resolución que establece el uso de la planta baja a este colectivo y de la primera a la otra asociación de vecinos de la localidad.

El Nogalón critica que no se hayan tenido en cuenta, a la hora de adjudicar esos espacios, los criterios de los proyectos presentados o que, al menos, no se sorteasen.

Por otro lado denuncia que no les han dejado acceder al local para verlo y comprobar que cumple con las necesidades del colectivo, por lo que presentaron varias alegaciones, que fueron también remitidas al Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de León tras la sentencia que obligó al Ayuntamiento a ceder el uso compartido de ese edificio a ambos colectivos.

El Nogalón asegura que no ha habido respuesta a esas alegaciones por parte del Consistorio, por lo que exigen acceder al local para comprobar su estado, que se les cite para suscribir el convenio, que se les entreguen las llaves y que se responda a la petición para que este edificio lleve el nombre de Nacho Rumbao, forestal fallecido este verano en la localidad mientras trabajaba en la extinción de un incendio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares: Caín pierde el acceso
  2. 2 Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza
  3. 3 El muñeco de nieve gigante escondido en una azotea de una céntrica plaza de León
  4. 4 Herida una mujer tras chocar su coche contra un osezno en Villablino
  5. 5 Control en el rastro de León: un dispositivo conjunto lucha contra la venta de productos falsificados
  6. 6 La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa
  7. 7 Un incendio en la vivienda de un edificio de dos plantas en Trobajo deja una mujer herida
  8. 8 La queja de una leonesa por el sistema de citas previas del Santander llega al Banco de España
  9. 9 Un pueblo de León de 32 habitantes logra una mención por el jurado de la Capital Europea de la Navidad 2026
  10. 10 «Creo que deberíamos estar muy orgullosos de la formación que recibimos en León»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias La Asociación El Nogalón denuncia «inacción» del Ayuntamiento de Ponferrada en la cesión de las escuelas

La Asociación El Nogalón denuncia «inacción» del Ayuntamiento de Ponferrada en la cesión de las escuelas