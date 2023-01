El alcalde de Ponferrada, «sorprendido» por las críticas de CB sobre la presentación del presupuesto

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, mostró su sorpresa ante las críticas vertidas por Coalición por El Bierzo (CB), cuyo portavoz, Iván Alonso, calificó de «desleal» la actitud del PSOE por presentar en solitario los presupuestos para 2023 sin tener en cuenta a sus socios de Gobierno.

Ante esto, el regidor aseguró que volvió a repasar las presentaciones de años anteriores «a ver si es que lo habíamos hecho conjuntamente, y lo hicimos igual que este. No sé, si hubiera denunciado la deslealtad en aquel momento habríamos tratado de solucionarlo, pero es que lo hemos hecho exactamente igual».

Además, ante las afirmaciones de la formación bercianista sobre que los presupuestos «tampoco son tan buenos» aunque los apoyarán, el regidor consideró que se trata de «folklore pre-electoral» y recordó que «son muy buenos y en Medio Rural son especialmente buenos». «Son los del triple salto, repito, gasto social, inversiones y medio rural y todo ello con la menor tasa de deuda prácticamente histórica», indicó el primer edil.

En ese sentido, Ramón recordó que en los años 2004, 2005 y 2006 se pidieron préstamos de 14,5, 10 y 7 millones respectivamente «y eso es lo que trae la situación que estamos paliando todos». De hecho, aseguró que todavía no hay nada decidido sobre prolongar el plan de ajuste hasta el año 2028, «probablemente no sea así», ya que ahora mismo «desde el Ministerio se está revisando. Si que es verdad que de esos préstamos tan importantes, el de los 10 millones de euros todavía quedan pendientes de devolver 4 millones y lo que sí es cierto es que hasta que no se terminen de devolver esos 4 millones no se puede salir del plan de ajuste», explicó el regidor que añadió que en este año se va a adelantar como mínimo el pago de 1,8 millones de deuda.

El «triple salto» de USE Bierzo y zona azul

Por otro lado, Olegario Ramón también quiso responder a USE Bierzo, que afirmó que los presupuestos de este año son « un triple salto mortal al vacío». «Creo que su tripla salto fue un Mundial, un contrato ruinoso y perder 60 trabajadores de una subvención. Triple salto y manteo», replicó.

A su vez, negó rotundamente que se vaya a ampliar la zona azul al barrio de la Rosaleda. «Mientras gobierne este equipo de gobierno no va a haber ni una plaza más de las que hay ahora», concluyó.