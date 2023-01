CB arremete contra «los ticks autoritarios» de Ramón al presentar los presupuestos sin contar con el tripartito

El portavoz municipal de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso, arremete contra «los ticks autoritarios» del alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, al presentar los presupuestos que se debatirán en el pleno de este viernes sin contar con los otros dos grupos que conforman el gobierno municipal del tripartito, CB Y Podemos.

«Nosotros somos parte de este equipo de gobierno, lo que parece ser es que no somos parte de la foto del equipo de gobierno», lamentó Alonso, que entiende que la presentación de las cuentas municipales para 2023 por parte de los socialistas, y en cuya elaboración y negociaciones participaron, «bien la hubieran podido despachar en su propia sede porque no es correcto hablar de que el equipo de gobierno presenta las cuentas municipales y que al menos dos grupos de ese equipo de gobierno ni estén presentes ni lo sepan», indicó.

Considera que se trata de «un error palmario» por parte del alcalde que sólo se entendería, según CB, si el PSOE «quiera dar la sensación de que el equipo de gobierno está formado sólo por ocho concejales del Partido Socialista, cosa que entonces casaría mal con la aprobación de los presupuestos», aseveró.

El portavoz municipal de los bercianistas recuerda al PSOE que «no tiene mayoría absoluta» con tan solo ocho concejales en la Corporación municpal y que su voto es necesario para sacar adelante unas cuentas que finalmente apoyarán teniendo en cuenta que, según vaticina, «va a votar en contra el PP, con seis concejales, USE con dos, Ciudadanos con otros dos y el concejal no adscrito». «Son once, si los dos concejales de CB votaran en contra el viernes no se aprobaban los presupuestos», apuntó. «Parece que el alcalde no echa esa cuenta o la desconoce, pues esa es la realidad, lo que podría ocurrir», subrayó.

No obstante, Iván Alonso, lejos de llevar a término esta advertencia dejó claro que votarán a favor de los presupuestos «por absoluta lealtad con el municipio y la ciudad» y manteniendo firme su «palabra de estabilidad» en el gobierno del tripartito del que forman parte junto con PSOE y Podemos.

«Unos presupuestos muy mejorables»

En cuanto al análisis de las cuentas, CB defiende que se trata de unos presupuestos «muy mejorables pero buenos». A su juicio, son los números «que necesita el municipio y muy importantes para la ciudad de Ponferrada». Avanzan, no obstante, que se sienten «relativamente satisfechos» y que hubieran sido «más ambiciosos» especialmente al exigir una mayor implicación económica por parte de la Junta de Castilla y León.

Los bercianistas defienden el «ajuste económico en inversiones» de los presupuestos municipales de 2023 que incrementan las partidas destinadas a actuaciones de mejora en los pueblos del municipio con planes de renovación de saneamiento y eljminación de pozos negros, de asfaltado, desarrollo rural y dotación de vehículos.

Contra las «provocaciones» del alcalde

El concejal delegado del Común, Protección y Salubridad Animal y coordinación de Alcaldías de Barrio, Jesús López, criticó también las «provocaciones» del alcalde a los grupos del equipo de gobierno al excluirles de la presentación de los presupuestos al considerar que «actúa bajo un paraguas electoralista y propagandista».

Asimismo puso de relieve el incremento en las partidas asignadas a su área en las cuentas municipales sin olvidar antiguas reivindicaciones como la «necesidad imperiosa» de acometer obras en el barrio de La Estación, como el asfaltado de la calle Batalla de Ceriñola o del Camino del Bosque, e impulsar un plan de arreglo de aceras y retirada de plataneros en toda la ciudad.

«Vamos mal»

Los bercianistas han sido claros a la hora de advertir al PSOE respecto a su actitud con sus socios de gobierno. «Por este camino no, por aquí vamos mal», apuntó el portavoz municipal, Iván Alonso. Todo ello para dar continuidad a un pacto que por momentos parece que se tambalea a tan solo cuatro meses de las elecciones municipales.