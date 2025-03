El alcalde de Ponferrada anuncia sanciones por los escapes de gas: «Han agotado mi paciencia»

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 7 de marzo 2025, 14:10 | Actualizado 15:01h. Comenta Compartir

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha anunciado este viernes, 7 de marzo, sanciones para las empresas que ejecutan las obras de urbanización de la calle Ancha y Obispo Osmundo y de la red de calor en La Rosaleda debido a los tres escapes de gas ocurridos en menos de un mes en la ciudad, el último de ellos en esta misma jornada.

«Van a ser sancionadas tanto las de Obispo Osmundo y calle Ancha como la de la Rosaleda de hoy», indicó. En este sentido, Morala avanzó que las multas «dependerán de lo que nos informen los servicios técnicos municipales, especialmente lo que nos proponga Ingeniería.

El regidor ponferradino ha lanzado un mensaje «claro y contundente» a las compañías que están ejecutando obra pública en la ciudad por los escapes de gas que se ha producido en últimos días porque según aseguró de forma contundente «han agotado mi paciencia».

En este sentido, Marco Morala exige que «extremen las medidas, que cuenten con los planos de todas conducciones, no solo de gas». «Tienen que extremar todas las medidas de seguridad a la hora de ejecutar sus respectivas obras», insistió.

El primer edil de la capital berciana ha querido lanzar, no obstante, un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. «Hay que tranquilizar a la población, existen los planes de respuesta eficaz inmediata que funcionan», destacó.

Cabe recordar que los tres escapes de gas ocurridos en los últimos once días en la ciudad hay que sumar el que tuvo lugar en el barrio de Flores del Sil, en la confluencia de la avenida de Pontevedra con la calle Jaén, el pasado día 10 de febrero debido a la extracción de la raíz de un árbol que provocó el desplazamiento de una tubería.

«Ha sido por obras»

El jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Ponferrada, Olivier Bao, confirmó que el escape «de nuevo ha sido por obras», y resaltó al tiempo que «los planes de seguridad cumplen toda la normativa». «El problema no está en los planes de seguridad, está en la ejecución propia de la obra», insistió.

Según explicó Bao, la normativa establece que las empresas «en cuanto detectan una señalización de canalización de gas los trabajos tienen que pasar a ser manuales». En estos casos cree que «pueden surgir dos problemas, uno que no se ha ya visto la señalización, y otro, que no se hayan adoptado las medidas oportunas».

A su juicio, la sucesión de cuatro escapes de gas en menos de un mes en la ciudad «no es un problema de planificación, no es un problema de los servicios municipales que no hayan insistido, lo están haciendo diariamente para que se adopten las medidas correctas y no se produzca este tipo de incidentes, pero al final el trabajo de campo es el trabajo de campo y surgen estos problemas».

«No es normal»

El jefe de los bomberos de Ponferrada reconoce, no obstante, que cuatro escapes en tan poco tiempo «no es normal» y está convencido de que los servicios municipales están trasladando a las empresas que extremen las medidas de precaución. «Estoy convencido de que se implementarán medidas para incrementar esta seguridad y esperemos que esto no se vuelva a repetir», indicó.

Durante su intervención apuntó que toda la instalación de gas de la ciudad «está en planos» y que es la empresa constructora la que «tiene la obligación de conocer esos planos» y en caso de duda «tiene que llamar a la compañía para aclararla y que le trace exactamente donde se encuentran las tuberías».

«Gran preocupación» en el PSOE

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada exige al equipo de gobierno que «se extremen los controles» y se tomen medidas para evitar nuevos escapes de gas debido a las obras públicas que se están acometiendo en la ciudad.

El portavoz, Olegario Ramón, no entiende esta sucesión de percances, tres en tan solo dos semanas, el último este mismo viernes 7 de marzo, ya que no es algo habitual, según informa la Agencia Ical. «Tenemos gran preocupación por los numerosos escapes de gas que se están produciendo. No es normal en un período tan corto de tiempo. En principio al aire libre no tienen gran riesgo pero se puede embolsar en los edificios adyacentes y ahí si hay un cierto peligro», dijo Ramón, quien añade que «algo está haciendo mal el equipo de gobierno cuando antes esto no ocurría».

«Pedimos más cuidado. Pedimos que se incrementen el control, antes, durante y después de las obras. Si las canalizaciones de gas están señalizadas, no hay explicación. Puede ocurrir alguno, pero no tantos», concluyó Ramón.