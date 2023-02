El alcalde arremete contra «Mike Morala» por exigir ayudas para el Bosque Urbano, un proyecto que calificó de «superfluo»

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, salió este martes al paso de las acusaciones lanzadas por el portavoz del PP, Marco Morala, al criticar al equipo de gobierno del tripartito por la pérdida de dos ayudas de los fondos europeos, una de ellas para el Bosque Urbano proyectado en la antigua montaña de carbón en el barrio de Compostilla.

Ramón sacó lo colores a los 'populares' enseñando dos informaciones en las que pedían explicaciones al regidor ponferradino por la pérdida de estas subvenciones mientras que, por contra, un año antes el PP veía en el Bosque Urbano «un proyecto superfluo, una ocurrencia».

Una situación que llevó al primer edil ponferradino a calificar de nuevo al portavoz del PP como «pollo sin cabeza» a imagen de «Mike Morala» el pollo americano al que se le cortó la cabeza y sobrevivió 18 meses, porque «no se puede decir una cosa y la contraria», si bien «desde el punto de vista de la aritmética electoral le puede beneficiar», señaló. «El pollo de Estados Unidos sobrevivió 18 meses, a ver cuánto sobrevive Mike Morala», indicó Ramón.

Respecto a los proyectos, el regidor ponferradino explicó que el Bosque Urbano se cayó de las iniciativas presentadas a los fondos europeos porque «dos proyectos grandes por zona Bierzo y Laciana no se iban a dar» por lo que el Ayuntamiento optó por apoyar el Ponfeblino «porque era un proyecto comarcal, de transformación del territorio» y que saldrá en un futuro desde Ponferrada. «Por ello pelearemos, no va a ser inmediato, pero esa es la idea», avanzó.

Lamenta que la oposición del PP basada «en el no por el no, en cuanto peor mejor, en que se caiga Ponferrada que ya la levantaré yo, no le molesta que no le hayan dado este proyecto que consideraba superfluo y una ocurrencia, lo que le molesta es que nos hayan dado once proyectos que suman más de 13 millones de euros y que van a suponer la transformación radical de esta ciudad», concluyó.