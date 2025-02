La Agrupación de Municipios Mineros llama a las empresas a invertir en zonas de transición

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 25 de febrero 2025, 14:04 Comenta Compartir

La Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León (Amumi) hizo este martes, 25 de febrero, un llamamiento a las empresas privadas para que inviertan en proyectos que ayuden a revivir los pueblos que se encuentran en transición, tras el cierre de las explotaciones mineras.

Así lo pidió su presidente, el también alcalde de Toreno, Vicente Mirón, durante la celebración de la asamblea general de Amumi en Ponferrada. Mirón lamentó que siga sin llegar esa inversión privada que ayude a revitalizar las antiguas cuencas mineras. «Estamos teniendo problemas porque el sector empresarial privado no se suma. Exigimos al sector público que sea motor de atracción, pero el sector privado no llega», señaló.

El presidente de Amumi mantuvo que el cometido de este colectivo es «el mantenimiento diario de los pueblos, lo del día a día», como labor complementaria a la que desarrolla la Asociación de Comarcas Mineras, Acom, más centrada en negociar los asuntos relacionados con la transición justa y los grandes proyectos que deben llegar a los municipios.

«Los proyectos que vienen de transición son muy importantes como motor económico para tirar luego de proyectos privados o públicos, pero los pueblos hay que tenerlos abiertos día a día para cuando lleguen esas iniciativas. Y en eso estamos, en ver cómo gestionamos el empleo que llega desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Ecyl, y ver cómo hacemos para mantener la actividad a la espera de que los demás proyectos salgan adelante. Sin nuestro trabajo sería muy complicado que los pueblos siguiesen con vida», explicó Mirón.

En ese sentido, agradeció la colaboración de la Junta de Castilla y León, especialmente desde que tomó posesión el actual Ejecutivo, ya que « la administración anterior era un poco más reticente y ahora sí hemos avanzado». El presidente de Amumi reconoció que se han mejorado esos convenios con el Gobierno Autonómico, con un incremento de un 20 por ciento en la financiación que ayudará a paliar la pérdida registrada en los últimos años, en los que muchos ayuntamientos se veían obligados a complementar el dinero que llegaba desde la Junta para que los trabajadores pudiesen tener un sueldo que les ayudase a paliar el incremento de los precios.

«Hemos estado hablando con la Junta y sí es cierto que no tenemos todo lo que hemos pedido pero vamos avanzando», agradeció Mirón. «Hemos conseguido que esos convenios sean más flexibles, tengan una mayor duración en el tiempo para poder gestionar los recursos y también una reivindicación importante, el incremento de la partida presupuestaria. Nos viene muy bien porque los recursos económicos van bajando y necesitamos de estos planes para seguir trabajando día a día a la espera de que aparezcan estos proyectos económicos y poder mantenernos sin ayuda estatal», remarcó.

Ampliar El presidente de la Amumi, Vicente Mirón, conversa con dos de los participantes en la asamblea. César Sánchez

Financiación para proyectos

Por su parte, el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, acudió a la asamblea como muestra del apoyo del Gobierno de Castilla y León a las comarcas mineras. Recordó que a finales de 2023 se prorrogó el Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras, con una inversión global de 84 millones de euros. «Trabajamos con los 43 municipios incorporados al área de influencia de las comarcas mineras para dotarlos de financiación para proyectos que tienen que ver con el empleo, con energías renovables o el turismo con la intención de que sigan siendo un motor de economía y desarrollo», indicó.

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, también se mostró dispuesto ayudar a estos Ayuntamientos «en la medida de nuestras posibilidades». «Siempre hemos dicho que desde la Diputación estamos para colaborar en lo que se necesite, siempre nos hemos puesto a disposición de los municipios mineros y en la medida que podemos colaborar lo hacemos», dijo.

Courel insistió en que sí hay una «transición justa», en contra de las opiniones de gran parte de la sociedad, que no ve que las cuencas mineras estén resurgiendo. «Tenemos el recuerdo de los fondos Miner y lo que supuso en cuanto a crítica de que no fueron suficientes o no generaron el empleo o la riqueza que deberían generar y lo que sí está claro es que este Gobierno de España lo que está haciendo es verificar que ahora los fondos que lleguen sean eficaces. ¿Tardan en llegar?, sí. ¿Deberían haber llegado antes? . También. Pero lo que está claro es que lo que llega lo hace con todos los parabienes y soluciones que estamos demando», señaló.

Por último, el mandatario provincial también reclamó que los proyectos privados que lleguen no lo hagan supeditados a subvenciones, según informa la Agencia Ical. «España no puede ser un país de subvenciones, la iniciativa privada tiene que marcar su línea de viabilidad económica sin subvenciones. Que luego llegan, pues pueden alcanzar sus objetivos más rápido, pero no puede fiar su actividad solo a ayudas», finalizó.