40 años del accidente minero de Cofasa: «Rompió familias y padres perdieron hijos con 22 años»

Carmen Ramos Fabero Sábado, 16 de noviembre 2024, 09:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Todos los años el 19 de noviembre es un día que está marcado a fuego en Fabero, es un día de recuerdo y de dolor». Son las palabras de Pedro Monasterio, hoy teniente alcalde del Ayuntamiento y exminero, testigo de la tragedia en la que hace 40 años perdieron la vida ocho mineros de la extinta empresa Combustibles de Fabero, S.A., (Cofasa). Fue en el grupo Río debido a la explosión provocada por una bolsa de grisú en lo que es uno de los accidentes más graves en la historia minera de la provincia de León.

Tres murieron en el interior de la mina y otros nueve fueron trasladados a Madrid, unos al centro de la Cruz Roja y otros a La Paz. Todos ellos ingresados en las unidades de grandes quemados donde desgraciadamente perecieron otros cinco. «Se fueron muriendo, el último a primeros de enero, antes, el 31 de diciembre, fue Manuel Tejón, que precisamente ese día era su santo», relata Monasterio. En el antiguo Hospital Camino de Santiago de Ponferrada ingresó Andrés Calvo, uno de los supervivientes de la tragedia.

Pedro Monasterio era miembro del comité de empresa y ese día se encontraba en el pozo Maurín de Combustibles de Fabero (Cofasa). «Cuando me enteré del accidente fuí para allí», recuerda. Para él fue un momento «muy triste y doloroso porque éramos todos compañeros». «Fue un accidente muy terrible», subraya. Un suceso que llevó el luto a toda la cuenca minera y en el que finalmente se cumplieron los peores presagios para la mayoría de los heridos. «Ya el médico cuando los vio dijo que de los que marchaban pocos volverían y nos pusimos en la tesitura de que iba a ser aquello tremendo y así fue al final con los ocho muertos y los heridos a los que les quedaron secuelas y algunos no volvieron a trabajar», indica.

40 años después Fabero rendirá tributo a los ocho muertos por el grisú y a todos los mineros fallecidos en los más de cien años de historia de la minería en las 22 empresas que desarrollaron su actividad de la cuenca Fabero-Sil. Será el martes 19 de noviembre, a las 12:00 horas, con la inauguración del Memorial levantado en una zona restaurada donde estuvo en su día el grupo Río y a escasos metros de donde ocurrió el accidente.

Nueve enormes piedras extraídas del cielo abierto de la Gran Corta, ocho en recuerdo a los fallecidos en Cofasa y una central en memoria de todos los muertos en el sector en la cuenca, servirán para «rendir un homenaje a todos los mineros fallecidos en todas las empresas de la cuenca Fabero-Sil», explica la alcaldesa, Mari Paz Martínez.

Ampliar Imagen de la placa que presidirá el Memorial Minero de Fabero. Elbierzonoticias

«Fue duro y difícil»

Hace 40 años la primera edil de Fabero estudiaba Magisterio en la escuela de La Inmaculada en Camponaraya pero no olvida ese trágico momento de la historia del municipio. «Fue duro, triste y difícil, era una mina con gente muy joven de una media de edad que no superaban los 34 años, con niños muy pequeños, familias rotas y padres que perdieron a sus hijos con 22 o 24 años», apunta.

Por ello, este homenaje «a todas las personas que fallecieron de las cuales podemos tener un recuerdo de los más recientes pero no sería justo no hacérselo a toda la cuenca Fabero-Sil», señala la primera edil. Está convencida de que se trata de un reconocimiento necesario «porque creo que no se les ha hecho un homenaje merecido por ninguna institución pública, tanto de la Junta, de la Diputación o del Gobierno por el trabajo que han desempeñado los mineros».

A falta de un registro oficial de fallecidos, en el acto se dará lectura una por una a cada una de las empresas que han desarrollado su actividad a lo largo de la historia en la cuenca Fabero-Sil. Jarrinas, Rafael Alba, la Pozaca, Minas Sorbeda, Minas de Bárcena, Marrón, Combustibles de Fabero, Antracitas de Fabero, Gaiztarro, Victoriano González, Minas de Rey, Peñarrosa, La Cazadora, Escandal, Minas Fontoria, Caleyo, La Goya o Santa Cruz forman parte de ese largo listado que sustentó la economía y la vida de la cuenca y de toda la comarca

«Recordar a todas esas personas que murieron desempeñando un trabajo duro, díficil y que sacó a ese país adelante creo que no se debe de olvidar y más en nuestra tierra», concluyó.