CB achaca a una «interpretación errónea» de Vox la polémica en Ponferrada

El portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, advirtió este jueves a los concejales de Vox que, quizá, hayan hecho una «interpretación errónea» de lo que el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, les concedía a cambio del apoyo a los presupuestos. Alonso aseguró que nunca se habló de nada diferente «a lo que había en el acuerdo de investidura» y niega que los concejales de Vox fueran a formar parte del equipo de gobierno.

«A lo mejor los que hacen una interpretación errónea son ellos. No entienden determinados conceptos o mienten. Que lo miren porque en ningún momento se ha hablado de nada que no estuviera en el acuerdo de investidura. Se les ha dicho por activa y por pasiva. El pacto por nuestra parte es público. Que hagan público el de PP y Vox y se lea hasta la última coma», dijo Alonso.

Vox: «Si PP y CxB saben sumar, sabrán que suman 12. Nos necesitan»

En cuanto a las palabras de la portavoz de Vox, Patricia González, quien recordaba que PP y CxB suman 12 concejales y, por tanto, no tienen mayoría, Alonso también recordó que «12 son más que 11», en referencia a los 11 concejales que tiene el PSOE. «Si tienen otro planteamiento que lo expliquen a la ciudad, la ultraderecha y la ultraizquierda. Si tienen un proyecto para la ciudad que lo digan ya».

Alonso reiteró que lo único que se le había prometido a Vox es la creación de los institutos de Cultura y Formación y Empleo. «Institutos que tienen que dotarse y ponerse a funcionar con unos presupuestos. Esos institutos, con esa dotación económica, y siendo un órganos desconcentrados, son perfectamente funcionales, eficientes y con personalidad jurídica para trabajar. Están funcionando en otros municipios de España. Eso es el acuerdo firmado. Cualquier otro tema es ciencia ficción», aseguró. «Es como si en un partido de fútbol cambiamos las reglas a mitad de partido y en la segunda parte los goles valen dos. No, los goles valen uno», continuó.

Un pacto «roto» pero dispuestos a negociar

Por su parte desde Vox Patricia González aseguró en rueda de prensa este jueves que el pacto que se había alcanzado con el PP, y que permitió la investidura de Marco Morala como alcalde, «está roto», aunque están dispuestos a volver a sentarse a negociar «desde cero y sin líneas rojas».

Eso sí, advirtió que ahora hay una condición indispensable: ser concejales y entrar a formar parte del equipo de gobierno. «Podíamos haber pedido concejalías durante las negociaciones para la investidura y no lo hicimos porque lo que nos importa es el bien de Ponferrada. Ahora, después de comprobar que ellos no han cumplido, entrar en el gobierno es una condición indispensable», dijo González.

Y es que los institutos que se habían comprometido para los dos concejales de Vox no pueden crearse al estar el Ayuntamiento sujeto a un plan de ajuste hasta el año 2028, según confirmaron los servicios jurídicos. «Serían ilegales y nosotros somos un partido que nos regimos por la legalidad. Por eso buscamos la mejor solución para que el PP cumpliese con su compromiso, y esa eran las concejalías».

La crónica de la polémica

La portavoz de Vox volvió a relatar todo lo sucedido en las últimos días, empezando por que el PP les dio el borrador de presupuestos solo dos días antes de la comisión de Hacienda que se celebró el pasado viernes, 26 de enero, y sin haberse puesto en contacto con ellos previamente. «Tras revisarlos, presentamos 50 enmiendas, de las cuales la intervención del Ayuntamiento nos dio de paso 39. De ellas, el alcalde aceptó 12. Está firmado por él y por la secretaria».

También, mostró el documento por el cual Morala les concedía las concejalías de Cultura y Formación y Empleo a cambio del apoyo de Vox a los presupuestos para este año. «Nos aseguró que CxB estaba de acuerdo con nuestra entrada en el gobierno municipal. Si nos dan las delegaciones, nos dan concejalías y por tanto entramos en el gobierno», insistió. «También nos aseguró que tanto ellos como CxB iban a votar a favor de nuestras enmiendas en el pleno». Un acuerdo que se rompió horas después, cuando el alcalde les comunicó, a última hora del martes , que todo estaba roto. «Que CxB no aceptaba».

Ante esta situación, los concejales de Vox decidieron renunciar a sus sueldos. «Si nos revocan las delegaciones, ya no trabajamos, y si no trabajamos, no debemos cobrar del dinero de los ponferradinos. Es lo más lógico», dijo. Y añadió que a lo largo de estos meses tanto ella como su compañero, Gerardo González, han trabajado en los estatutos y el plan estratégico de los institutos que se iban a crear. «No sé si el PP y CxB sabían o no que no eran legales. El PSOE lo había dicho, pero ese partido dice muchas cosas y muchas mentiras, no tiene credibilidad».

González lamentó que el pacto con el PP se haya roto por los incumplimientos de este partido. «Si no son leales a quienes les apoyan y les han permitido gobernar, dudo que sean leales a los vecinos. Consideramos que el pacto está roto, pero estamos dispuestos a seguir negociando, pero si no aceptan nuestra condiciones, nosotros no apoyaremos los presupuestos. Lo primero en política es ser persona. Si el PP no cumple con nosotros, ¿con quién va a cumplir?».

La portavoz de Vox también aseguró que desde que se les comunicó que no había acuerdo y se desconvocó el pleno «nadie se ha puesto en contacto con nosotros. El PP está tirando balones fuera. Hay que tener valentía para afrontar los problemas», finalizó.