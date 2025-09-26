El abono del Bergidum se abre con una «deliciosa locura» de Perigallo Teatro 'Por voluntad propia' llega al coliseo ponferradino el viernes 3 de octubre

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:53 Comenta Compartir

El programa de Abono Ancha 15 del Bergidum se abre el próximo viernes, 3 de octubre, con 'Por voluntad propia', un montaje de Perigallo Teatro que explora la identidad y la libertad personal a través de una mezcla de humor y drama que algún crítico ha definido como «deliciosa locura». Las localidades (10 euros) para esta función, incluida en el programa de la Red de Teatros de Castilla y León, están a la venta.

Galardonado con cuatro premios en el Festival Indifest de Santander, incluyendo el premio del público, el de mejor espectáculo y los de mejor actor y actriz, «Por voluntad propia» presenta a dos personajes en sentido literal. Dos personajes con conciencia de no-personas y que se resisten como gato panza arriba a no poder ejercer su voluntad. Buscan librarse del yugo de los autores, y en esa búsqueda van a encontrar que son los autores los que les necesitan. Les han escrito en esa situación para tratar de encontrar un camino, una inspiración trasladable a su mundo real. Buscan una pista para retomar el gobierno de sus vidas.

La obra es una «tragicomedia esperanzada» que aborda temas como la identidad, las decisiones personales y la libertad, utilizando el humor y la emoción para conectar con el espectador. Además de la calidad del texto, que combina seriedad y desenfado, cabe subrayar la versatilidad de Celia Nadal y Javier Manzanera, los dos actores protagonistas, y la acertada dirección de Luis Felpeto , que logran llenar el espacio escénico con acción y vida.

Esta tragicomedia propone mirar más allá de las apariencias, indagar en nuestra esencia y descubrirnos en los otros. «Una carta de amor al teatro, pasión en cada palabra, ingenio en la forma de abordar lo que quieren contar, ternura en cada idea y emoción en cada movimiento», ha dicho la crítica.

Un texto de gran calidad dramática y literaria, con la justa mixtura de seriedad y desenfado para crear una tragicomedia esperanzada llena de humor y dramatismo. Una bella metáfora de lo que somos y lo que podemos llegar a ser.