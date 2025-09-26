leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Perigallo Teatro estrena el programa de abono del Bergidum con 'Por voluntad propia'.

El abono del Bergidum se abre con una «deliciosa locura» de Perigallo Teatro

'Por voluntad propia' llega al coliseo ponferradino el viernes 3 de octubre

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:53

El programa de Abono Ancha 15 del Bergidum se abre el próximo viernes, 3 de octubre, con 'Por voluntad propia', un montaje de Perigallo Teatro que explora la identidad y la libertad personal a través de una mezcla de humor y drama que algún crítico ha definido como «deliciosa locura». Las localidades (10 euros) para esta función, incluida en el programa de la Red de Teatros de Castilla y León, están a la venta.

Galardonado con cuatro premios en el Festival Indifest de Santander, incluyendo el premio del público, el de mejor espectáculo y los de mejor actor y actriz, «Por voluntad propia» presenta a dos personajes en sentido literal. Dos personajes con conciencia de no-personas y que se resisten como gato panza arriba a no poder ejercer su voluntad. Buscan librarse del yugo de los autores, y en esa búsqueda van a encontrar que son los autores los que les necesitan. Les han escrito en esa situación para tratar de encontrar un camino, una inspiración trasladable a su mundo real. Buscan una pista para retomar el gobierno de sus vidas.

La obra es una «tragicomedia esperanzada» que aborda temas como la identidad, las decisiones personales y la libertad, utilizando el humor y la emoción para conectar con el espectador. Además de la calidad del texto, que combina seriedad y desenfado, cabe subrayar la versatilidad de Celia Nadal y Javier Manzanera, los dos actores protagonistas, y la acertada dirección de Luis Felpeto , que logran llenar el espacio escénico con acción y vida.

Esta tragicomedia propone mirar más allá de las apariencias, indagar en nuestra esencia y descubrirnos en los otros. «Una carta de amor al teatro, pasión en cada palabra, ingenio en la forma de abordar lo que quieren contar, ternura en cada idea y emoción en cada movimiento», ha dicho la crítica.

Un texto de gran calidad dramática y literaria, con la justa mixtura de seriedad y desenfado para crear una tragicomedia esperanzada llena de humor y dramatismo. Una bella metáfora de lo que somos y lo que podemos llegar a ser.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iker Casillas ya se deja ver por León: «Soñaba con encontrarme con él»
  2. 2 Desciende a nivel 0 el incendio a pocos minutos de León ubicado en San Feliz
  3. 3 Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán
  4. 4 El Ayuntamiento de León devolverá «de oficio» los recibos de la tasa de basura tumbada por el TSJ
  5. 5 Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León
  6. 6 PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro
  7. 7 Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor
  8. 8 Estos son los cambios de párrocos ordenados en la Diócesis de León
  9. 9 Las noticias imprescindibles del jueves 25 de septiembre en León
  10. 10 El Erte de «fuerza mayor» en PlusContacto tendrá una duración «máxima» de seis meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El abono del Bergidum se abre con una «deliciosa locura» de Perigallo Teatro

El abono del Bergidum se abre con una «deliciosa locura» de Perigallo Teatro