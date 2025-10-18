La voz del Bierzo en uno de los programas de televisión más longevo de España Pone la nota berciana en el concurso 'Recantos' del programa Luar de la Televisión de Galicia

La cantante Soraya Vidal, Sory, representa al Bierzo en el concurso 'Recantos' del programa Luar de la Televisión de Galicia.

Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 18 de octubre 2025, 09:52 Comenta Compartir

El Bierzo se lanza a la conquista de Galicia. Lo hace a través de la música de la mano de la cantante berciana Soraya Vidal, Sory, de 39 años. Es una experiencia nueva para ella porque es la primera vez que va a un concurso de televisión.

Todo surgió porque su madre es fan del programa Luar, mítico de la Televisión de Galicia (TVG) presentado por Xosé Ramón Gayoso, que con más de 30 años de recorrido es uno de los espacios de entretenimiento más longevos de la televisión en España. Un espacio televisivo que se emite todos lo viernes por la noche y que en El Bierzo, comarca fronteriza, puede verse en diferentes puntos de la comarca.

Soraya Vidal actuó este viernes 17 de octubre en la parte final del programa en el marco del concurso bautizado como 'Recantos' en el que cada uno de los participantes representaba a una zona de la comunidad gallega, abierto también a la participación de cantantes que están en la frontera con Galicia. «Es mi caso porque estoy viviendo en El Bierzo aunque soy gallega», señala.

Soraya es natural de O Barco de Valdeorras (Orense) pero se enamoró de la comarca y se quedó. «Fui a estudiar fuera y luego me quedé a vivir en El Bierzo porque me gustó bastante la zona», destaca. En El Bierzo también reside su hermano aunque sus padres siguen en Valdeorras.

Después de que su madre la animara a dar el paso decidió enviar un video al programa y en el mes de agosto le confirmaron que estaba dentro del concurso para representar al Bierzo. Un paso importante para ella. «Como soy una persona bastante tímida para mí es salir de la zona de confort y dar a conocer un talento oculto que nunca me atrevía a mostrarle a la gente», explica la berciana.

Ampliar Soraya Vidal (AI) junto al resto participantes en el concurso. TVG

Es sanitaria y trabaja en La Bañeza, nada que ver con el mundo artístico. Comenzó a ir a clases de piano «hace más o menos un año» en la Escuela de Música de Villafranca del Bierzo con la profesora Noemí Docampo. «Empezamos a probar algún tema para una función y me animó ella a empezar a cantar, a quitar la vergüenza».

«Vivir la experiencia y aprender»

La canción que interpretó en Luar se la dio el programa. Se trata del tema 'Non volverei' ('No volveré), una ranchera-balada del cantante y actor mexicano Antonio Aguilar cantada en gallego. También tuvo que cantar en dúo con otro de los 19 participantes en el concurso, el gallego Daniel Méndez.

Por detrás, días de ensayos en casa y también con el apoyo de la profesora de canto Marta Burgoa, de forma online, en el tiempo libre que le dejaba su trabajo.

Soraya Vidal está ilusionada pero tiene claro que gane o pierda lo importante de haber llegado a Luar es «vivir la experiencia y aprender». Aunque cree que no tendrá fácil la posibilidad de ganar «porque hay gente profesional en el concurso» su pretensión, por encima de todo», es «dejar El Bierzo en buen lugar».