Tres personas heridas en un accidente en El Bierzo La salida de vía de un turismo tuvo lugar a las 13:47 horas en Carracedo del Monasterio

Tres personas han resultado heridas este jueves, 8 de agosto, en un accidente de tráfico registrado en Carracedo del Monasterio, pedanía del municipio de Carracedelo en El Bierzo.

El suceso se produjo a las 13:47 horas, cuando un turismo sufrió una salida de vía en la carretera LE-5207, a la altura del cruce con la calle La Maleixa.

Las tres personas afectadas se encontraban conscientes en el momento del aviso. Desde el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León se alertó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender a los heridos en el lugar del accidente.

