Tres heridos en una colisión de dos turismos en Berlanga del Bierzo
El siniestro se registró en el kilómetro 11 de la carretera LE-715 sentido Fabero
Ponferrada
Lunes, 11 de agosto 2025, 14:09
Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este lunes, 11 de agosto, en El Bierzo.
El Servicio de Emergencias 112 recibió a las 12:44 horas un aviso de un siniestro entre dos turismos en el kilómetro 11 de la carretera LE-715 sentido Fabero.
En el accidente resultaron heridas dos mujeres, una de 20 y otra de 50 años, y un varón joven.
Emergencias dio aviso a la Guardia Civil y a Sacyl.
