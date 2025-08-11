Tres heridos en una colisión de dos turismos en Berlanga del Bierzo El siniestro se registró en el kilómetro 11 de la carretera LE-715 sentido Fabero

Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este lunes, 11 de agosto, en El Bierzo.

El Servicio de Emergencias 112 recibió a las 12:44 horas un aviso de un siniestro entre dos turismos en el kilómetro 11 de la carretera LE-715 sentido Fabero.

En el accidente resultaron heridas dos mujeres, una de 20 y otra de 50 años, y un varón joven.

Emergencias dio aviso a la Guardia Civil y a Sacyl.

