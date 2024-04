Toreno busca alternativas para «reconducir a la legalidad» la gestión del matadero

El Ayuntamiento de Toreno pondrá toda la carne en el asador para encontrar una solución al problema del cierre del matadero de la localidad, el único del Bierzo. «Estamos barajando opciones pero de lo que se trata es de que hay que reconducir esto a la legalidad», indicó el alcalde, Vicente Mirón.

El primer edil asegura que los contactos estan siendo permanentes «con la Seguridad Social y con todo el mundo que tiene algo que decir porque lo que queremos hacer es desbloquearlo». Todo ello para acabar con un problema que está obligando a los ganaderos de la comarca a salir a Astorga, León o Galicia para sacrificar las reses destinadas al consumo.

Mirón explica que el objetivo es regularizar el funcionamiento de las instalaciones, teniendo en cuenta que el problema que obligó a paralizarlas se suscitó cuando la Seguridad Social advirtió al Ayuntamiento de que «el matadero tenía actividad pero no tenía trabajadores adscritos a ella».

Pero la situación fue más allá cuando se personaron en el matadero «y aparecieron más cosas» porque «la Seguridad Social ve que hay irregularidades», apuntó el alcalde. «A partir de ahí estamos esperando para poder irlas solucionando», remarcó, «ya no solo porque le venga bien al Ayuntamiento sino porque no queremos que se cierre una actividad que está en el pueblo y por el servicio que presta al sector que igual en algunos casos tendría que asumir unos costes que a lo mejor habría algunas explotaciones no podrían ser ni viables».

Problemas «de años»

Así las cosas, el Ayuntamiento mantendrá este miércoles un encuentro con representantes del sector. «Todos hemos quedado en aportar soluciones, a ver lo que sale de la reunión pero, en principio, no tenemos nada todavía», aseveró el regidor.

El matadero de Toreno arrastra una serie de problemas «que ya son de años» de la mano de la misma empresa que gestionaba el matadero de Villablino «y no quiero que pase lo mismo», subraya el primer edil.

Mirón destaca como, por otra parte, los profesionales del sector en El Bierzo y Laciana siempre han puesto en valor las instalaciones porque «aparte de que lo tienen muy cerca, funciona muy bien, la calidad y el servicio son muy buenos y los ganaderos están encantados», concluyó.