El tiktoker berciano que conquistó a Planeta: «Estaba echándome la siesta y al despertarme vi su correo» Diego Merayo, conocido por su éxito en redes con 'Te lo cuento sin spoilers' y su trayectoria en la radio, publica su primer libro en el que recorre más de 900 series

Álvaro Pérez Ponferrada Domingo, 26 de octubre 2025, 09:13

Hay personas que cuentan historias, y otras que parecen hechas de ellas. Diego Merayo pertenece a ese segundo grupo. De niño jugaba a hacer radio con una caja de cartón; hoy, aquel chaval de Priaranza del Bierzo ha convertido su pasión en un modo de vida que suena, se ve y ahora también se lee. Su voz, que durante años ha acompañado a los oyentes de la radio y a millones de seguidores en redes, se traslada ahora al papel con '¡Esto da para una serie!', un viaje por la memoria televisiva que demuestra que las series no solo se ven, también se viven.

Pero detrás de esa voz cercana y de esa sonrisa habitual hay un berciano que no ha olvidado de dónde viene ni por qué empezó. «El Bierzo para mí lo es todo, es el sitio donde nací, donde están mis amigos, mi familia, el sitio al que quiero volver cuando me jubile», confiesa. «El Bierzo es mi esencia».

Desde hace más de veinte años, Merayo trabaja en la radio, pero su voz también ha conquistado las redes sociales, donde más de dos millones de personas siguen sus vídeos en 'Te lo cuento sin spoilers'. Durante la pandemia, mientras muchos buscaban entretenimiento, él encontró una nueva forma de conectar con el público. «Quería ser ese amigo que te recomienda series y películas, esa es mi intención desde el principio», explica. «No soy un medio de comunicación en redes, no pretendo replicar lo que se hace en los medios tradicionales, solo ser cercano y natural.»

Un correo a la hora de la siesta

Esa cercanía ha sido precisamente la que ha llevado al comunicador berciano a dar un nuevo salto con '¡Esto da para una serie!', un libro que nació casi por sorpresa y que saldrá a la venta el próximo miércoles 29 de octubre. «Estaba echándome la siesta y al despertarme vi un correo con el remitente de Planeta. Lo leí tres o cuatro veces», asegura. «Me proponían escribir un libro y me hizo muy feliz. Era una oportunidad maravillosa para trasladar lo que hago en redes a otro formato».

La editorial le dio total libertad creativa, y Merayo decidió estructurar el libro como una serie: cinco capítulos disfrazados de «temporadas» que recorren las últimas cuatro décadas de la televisión, desde los 80 hasta la actualidad. «No quería hacer una guía de series al uso, sino un viaje por la evolución de la sociedad de la mano de la ficción», explica. «Las series cuentan nuestra vida, y muchas veces, cuando vivimos algo intenso, decimos eso de 'esto da para una serie', de ahí el título».

«Escribiendo y tirando de recuerdos»

En las páginas de '¡Esto da para una serie!' caben más de 900 títulos, pero no es una simple recopilación. Es un recorrido vital por la memoria de varias generaciones. Diego no quiso hacer una guía tradicional, sino un relato donde las series se entrelazan con los recuerdos. «Fui escribiendo y tirando de los recuerdos, porque siempre he sido un chaval pegado a la tele. Me acordaba de ver 'Marco' o 'Heidi' antes de ir al cole, o 'los Power Rangers' al llegar a casa. Las series forman parte de nuestra vida», recuerda.

Esa relación emocional con la televisión lo ha acompañado siempre, también en la forma de analizar cómo ha cambiado nuestra forma de consumo. «La primera vez que noté que algo cambiaba fue con 'Perdidos'. Nos volvió a todos locos, empezamos a consumir de maratón, a debatir teorías. A partir de ahí cambió nuestra forma de ver televisión».

«Cuando llegaron las redes sociales volvió a cambiar todo, porque ya no solo hablábamos de las series con nuestros amigos, sino con gente de todo el mundo», explica. «Y cuando aparecieron las plataformas, el cambio fue radical. Se ha democratizado la forma de ver series, todo el mundo las consume, pero también de manera más compulsiva«. Diego Merayo también es consciente de que este cambio conlleva una serie de efectos negativos, ya que al consumir tan apresuradamente, »vemos mucho y a veces olvidamos enseguida los personajes y las historias», admite.

Ampliar Imagen de Diego Merayo grabando uno de sus videos para su perfil 'Te lo cuento sin spoilers'. EBN

Durante la pandemia, ese vínculo con las series y las películas se intensificó. «La situación fue complicada, y las series, como la música o los libros, se convirtieron en un refugio, nos ayudaron a desconectar y a sentirnos en un lugar seguro».

Otro aspecto a destacar fue la curiosa vista hacia atrás que se vio obligada a realizar la gente buscando ese lugar seguro ante la incertidumbre del momento. «Volvimos a ver series de antes, esas que nos hacían sentir en casa, porque ya sabíamos lo que iba a pasar y nos daban calma».

Un año intenso sin «huecos libres»

Compaginar la escritura con su trabajo diario en la radio y en redes no fue tarea fácil para el periodista y ahora escritor berciano. «Trabajaba en la radio, luego grababa vídeos, y de diez de la noche a una de la madrugada me quedaba un hueco libre para escribir el libro. Ha sido intenso, pero 'sarna con gusto no pica', ahora tengo el libro delante y me siento muy orgulloso».

Y aunque, '¡Esto da para una serie!' es solo el principio de su aventura literaria, Diego Merayo tiene claro que su tierra seguirá marcando su camino. «El Bierzo siempre está presente: en la radio, en las redes y ahora también en el libro, porque El Bierzo es mi esencia».