Diego Merayo, el berciano de los 1,2 millones de seguidores

La vocación comunicadora de Diego Merayo (Priaranza del Bierzo, 1983) comenzó cuando era muy pequeño, con tan solo 5 o 6 años. Elaboraba sus propios medios de comunicación, tanto en papel con recortes de las revistas de su madre -al que denominó Merayo News- como en radio -grabando trozos de programas y hablando él encima- o televisión -que hizo con una caja de cartón de una lavadora-, convirtiéndose en un «magnate de la comunicación», recuerda entre risas, a tan corta edad.

Con el paso de los años trasladó esa pasión al Instituto Europa de Ponferrada, donde «seguí metiéndome en fregaos», relanzando junto con otros compañeros el periódico del centro, Conecta. También a Radio Cima, donde tuvo un programa denominado 'Crónicas bercianas', «era de debate, invitábamos a amigos como contertulios, hacíamos un poquito otra radio, copiando a la radio de los mayores».

En Valladolid se formó, primero con un grado superior en Producción Audiovisual y después en Periodismo, y recaló en la radio, en la que ya va a cumplir 21 años. «Yo no sé que tiene la radio… Es un medio con mucha magia», asegura y recuerda los walkman que le regalaron con 8 años con los que «por la noche cuando se cerraba la puerta de la habitación y se quedaba todo en silencio, me ponía la radio y pasaba emisoras, igual no me paraba en nada pero iba pasándolas y escuchaba gente hablar y eso me parecía maravilloso, me encantaba entrar en la onda media, esas emisoras mucho más lejanas con gente hablando en otros idiomas, era mágico».

De pequeño, Diego creaba sus propios medios de comunicación.

Y es que todo periodista que ha probado la radio asegura que es un medio que enamora y engancha mucho y Diego Merayo está entre ellos. Pero no se queda ahí y ha dado el salto también a internet y a las redes sociales, un paso que ve completamente natural ya que siempre ha estado creando contenido. Fue durante el confinamiento cuando sus amigos comenzaron a pedirle recomendaciones de películas y series, «yo soy ese amigo que te recomienda series y pelis, no soy crítico de cine ni tampoco quiero serlo», argumenta. A raíz de eso, «se me encendió la bombilla» y pensó en hacer lo mismo pero recomendando a gente que no conocía, aunque le dio un poco de miedo, al estar confinado solo, «el pensar que yo en mi soledad en mi casa sin poder salir me pudiesen llegar comentarios negativos, porque las redes sociales tienen cosas buenísimas pero luego también tiene otras negativas como que te llegan comentarios de odio y yo no quería enfrentarme a eso solo».

El salto a las redes

Y fue en el Bierzo, en diciembre de 2020, en el salón de sus padres cuando decidió poner en marcha 'Te lo cuento sin spoilers', un perfil en Tik Tok, y también en otras redes como Instagram o X, que cuenta con humor estas recomendaciones de películas y series «sin spoilers». Algo que después de 21 años en la radio, le apetecía, «me gusta mucho esa otra parte de la comunicación, con imagen, me gusta mucho montar vídeos, tengo muchas ideas, lo que me falta es tiempo». Así, durante los primeros seis meses, como complemento a la radio, se tomó esa nueva faceta como un aprendizaje, poniéndose delante de la cámara, «que al principio era un palo y luego poco a poco me fui soltando, fui haciendo alguna gracia».

Así, poco a poco ha conseguido crear un perfil cercano, que lo diferencia de otros que también recomiendan películas. «Yo no soy un recomendador más, intento ser tu amigo, intento ser cercano y contarte las cosas de una manera natural, como podemos hacer cualquiera», asegura. Y gracias a ello, su perfil en Tik Tok no deja de crecer, cuenta ya con 1,2 millones de seguidores, algo de lo que está muy contento porque no ha parado de aumentar en ningún momento, «no se ha estancado», aunque ese crecimiento no es el mismo ahora que al inicio. En esos inicios Diego consiguió en una sola noche 30.000 seguidores, «imagínate el vértigo, porque a mi me entró vértigo, de hecho me pasa cada vez que se me hace viral un vídeo porque es una responsabilidad, de repente te ven un millón de personas y me sorprende mucho cuando veo que se ha compartido 8.000 veces».

Y aunque en los vídeos muestre un gran desparpajo, se define como una persona tímida, «entro en un bar donde hay diez amigos y soy yo el centro de atención, pues me muero de la vergüenza». A pesar de todo, para este berciano las redes compensan, tanto que ha conseguido que en la actualidad su sueldo principal sean las redes sociales, «lo que pasa es que nunca sabes hasta cuando van a durar. Si me preguntas cuál es más rentable, ahora mismo económicamente las redes sociales, pero sí me preguntas cuál es más estable, obviamente los medios tradicionales y yo tengo la suerte de haber entrado en la Ser hace 21 años me da más estabilidad esto». Pero aún así, compaginar ambas están haciendo «que esté viviendo la mejor etapa de mi vida».

De Tik Tok al Festival de San Sebastián

En ese sentido, Diego Merayo ha logrado también dar el salto a los grandes festivales y premios del cine español. En 2021, Tik Tok le ofreció ser creador de contenido en el Festival de San Sebastián, «fue un orgullo haber ido por dos años consecutivos y ojalá que haya un tercero», lo que le sirvió para entrar en la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que es el colectivo que organiza los premios Feroz y gracias a ello es uno de los miembros que vota en estos galardones. De hecho, hace apenas 15 días estuvo en esa gran fiesta,«que fue maravillosa, yo me siento en esos sitios tan feliz y contento viendo a gente con tanto talento y tan majos, porque es que hay muy buen rollo».

Y ahora da el salto a los Goya, donde este sábado estará como invitado, aunque también como creador de contenido para su perfil, así que sus seguidores también estarán presentes en esa gala que se celebra este sábado. Pero conseguir una entrada para el mayor evento del cine español «es muy difícil» y sabiendo que el no ya lo tenía «me dije, voy a intentarlo siendo yo mismo y voy a hacer un vídeo dirigiéndome a la Academia de Cine diciéndoles que quiero ir a los Goya por esto, por lo otro y por lo de más allá y oye, a mi siempre me han dicho que es mejor pedir que robar, así que yo pido las cosas», señala entre risas. También sus seguidores contribuyeron a ello, mencionando a la Academia en cada ocasión que tenían y eso «les hizo gracia y cuando recibí la notificación de que querían hablar conmigo casi se me sale el corazón del pecho, pero ahí voy a estar en la gala de los Goya».

A los Goya en traje customizado

Allí lucirá un traje customizado elaborado por una docena de alumnos de Patronaje y Moda pertenecientes al Centro de Formación Profesional Temat Escuela Técnica – FPAspasia. Fue el propio centro el que se puso en contacto con Diego para proponerle esta colaboración, incluso antes de saber que iba a ir a los Goya, y aunque al principio le propusieron ir con un vestido, «les dije que no, yo soy un tío clásico, que voy de negro y que además los Goya tienen una etiqueta total black. Entiendo que hay gente que les gusta llevar cosas muy exuberantes, pero yo soy muy clásico».

El periodista berciano estuvo hace apenas 15 días en la alfombra roja de los premios Feroz.

Aún así, les explicó que estaba dispuesto a arriesgar, siempre que se sintiera cómodo y sin desentonar con el evento. Todo ello ha resultado en un traje customizado, de color negro y con cerca de 2.000 piedras y abalorios que «van a hacer algo relacionado con el cine». «Ya me lo he probado y me vi tan guapo y tan acorde con el lugar al que voy que desde que me lo probé estoy feliz total».