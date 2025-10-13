Siguen los cortes en la A-6 por las obras de 22,7 millones de euros en los túneles del Bierzo En el túnel de Villafranca del 14 al 15 de octubre, de 22.00 a 6.00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada derecha (sentido A Coruña) de la A-6

Leonoticias León Lunes, 13 de octubre 2025, 12:11 Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la ejecución de las obras de mejora y modernización de varios túneles del puerto de Piedrafita, entre los kilómetros 407 y 464,5 de la autovía A-6: Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca en la provincia de León. Las obras, en su totalidad, cuentan con un presupuesto de 22,7 millones de euros (IVA incluido) con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Aunque en la actualidad los túneles cuentan con unas condiciones de explotación «favorables», desde el ministerio explicaron que «se están modernizando sus instalaciones para aumentar la seguridad de los usuarios», como recoge Ical.

Así, a lo largo de esta semana, se van a llevar a cabo los trabajos de adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles de Villafranca, San Pedro y Cereixal, en las provincias de Lugo y León.

Cortes previstos por las obras en la A-6

En este sentido, con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 de octubre se producirán afecciones al tráfico. En concreto, en el túnel de Villafranca, durante la noche del 14 al 15 de octubre, de 22.00 a 6.00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada derecha (sentido A Coruña) de la A-6.

Asimismo, en el túnel de Cereixal, durante la noche de este 13 de octubre hasta mañana, 14, de 22.00 a 6.00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada izquierda (sentido Madrid), entre los kilómetros 456 al 451 de la A-6. Asimismo, durante la noche del 16 al 17 de octubre, de 22.00 a 6.00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada derecha (sentido A Coruña), entre los kilómetros 451 y 456 de la A-6.

En cuanto al túnel de San Pedro, durante la noche del 14 al 15 de octubre, de 22.00 a 6.00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada derecha (sentido A Coruña) entre los km 431 y 438 de la A-6. Además, durante la noche del 15 al 16 de octubre, de 22.00 a 6.00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada izquierda (sentido Madrid), entre los kilómetros 438 y 431 de la A-6.

Para asegurar la fluidez del tráfico, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados durante las afectaciones, a través de la carretera N-6, paralela a la autovía.