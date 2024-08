La segunda convocatoria de ayudas para torres antiheladas pasa sin pena ni gloria por el Bierzo

Esther Jiménez Ponferrada Jueves, 8 de agosto 2024, 08:29 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La segunda convocatoria lanzada por la Junta de Castilla y León para solicitar ayudas para la instalación de sistemas antiheladas ha pasado 'sin pena ni gloria' por la comarca berciana, «como preveíamos», explicó el director técnico de la Asociación Berciana de Agricultores (ABA, Pablo Linares.

En ese sentido, señaló que el tema «está bastante parado», con solo tres agricultores interesados en la comarca, a pesar de la modificación incluida en esta convocatoria de algunas de las condiciones que los propios usuarios habían solicitado al Gobierno autonómico. Una baja demanda que achacan, sobre todo, a uno de los requisitos que no se cambió y que los agricultores bercianos ya anunciaron que sería un handicap.

Se trata de la solicitud asociativa o colaborativa, «es decir, que tiene que ser entre dos o más agricultores para instalar ese sistema antihelada y eso entraña una dificultad que es bastante entendible para todo el mundo, que es una máquina, que hay que ponerse de acuerdo con el vecino, también lógicamente tienes que tener las parcelas una al lado de la otra, que sea compatible para que esa máquina pueda cubrir las dos parcelas», indicó Linares. Problemas que hacen que la gente «no se anime a solicitarla o no sea capaz, porque no todo el mundo tiene una finca al lado de la del vecino para poder colocar esa máquina o no todo el mundo puede llegar a un acuerdo con el vecino para instalarla».

A ello se sumarían los gastos de mantenimiento anuales y también los de combustible, aceite y demás. Inconvenientes que han trasladado a la Administración y «que hacen que en una zona donde hay una demanda alta de sistemas antihelada y que con esta ayuda podría ser interesante, pero claro, ese condicionante limita mucho que se pueda solicitar».

Es, para los agricultores, «un cuello de botella» en toda regla para el que esperan que la nueva consejera nombrada tras la destitución de Gerardo Dueñas, María González Corral, sea receptiva a un cambio de cara a la convocatoria del próximo año. «No sabemos si la nueva consejera va a querer modificar esa condición, el anterior tenía esa idea en la cabeza, que tenía que ser algo colaborativo entre dos o más agricultores y no fuimos capaces de cambiar ese requisito».

Así, el director técnico de la ABA considera que «si queremos apoyar esa implantación de sistemas antihelada ese requisito hay que modificarlo porque es lo que nos está lastrando que no podamos presentarnos a estas ayudas».

Por ello, esperarán a finales de septiembre, una vez que pase el grueso de la recogida de la pera conferencia y la manzana reineta, para reunirse con la responsable de la Consejería de Agricultura de la Junta «para ver si podemos avanzar en este tema».