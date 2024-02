Sacyl suma dos médicos como «solución temporal» a la maltrecha Sanidad de Villablino

Los servicios de Urgencias y Atención Primaria de Villablino se reforzarán con la incorporación de dos nuevos médicos. Es el compromiso trasladado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León al alcalde de la localidad, Mario Rivas. Eso sí, es «una solución temporal», señala, con la que el Ayuntamiento no se conforma, pide compromisos definitivos y mantiene la concentración convocada para el próximo día 8 en la plaza de la Casa de la Cultura.

«Nos trasladan desde la Consejería que han localizado ya a dos profesionales que pueden dar el servicio de manera temporal y que siguen trabajando en la posibilidad de completar las otras plazas que quedan vacantes», explicó el regidor lacieniego.

Además, como medida de urgencia Sacyl extenderá también las consultas por la tarde «para que puedan de alguna manera suplir estas carencias que tenemos», subrayó Rivas. No obstante, desde la Consejería de Sanidad no ha puesto fecha todavía a la puesta en marcha de ambas medidas. «No aún no lo ha confirmado», remarcó el primer edil.

Mario Rivas reconoce el paso dado por Sanidad pero pide una solución definitiva y no con parches para acabar con un problema que se repite de forma sistemática en la Sanidad de Laciana. «Entendemos que hay una necesidad urgente de paliar la situación y cualquier fórmula que alivie la pérdida de profesionales nos sirve de una manera temporal pero el planteamiento que se tiene que hacer a largo plazo es cubrir todas las plazas y garantizar esa cobertura de una manera constante», subrayó.

Rivas reclama una solución definitiva

El alcalde exige, además, que se garantice esa cobertura «de una manera constante», teniendo en cuenta que con la solución temporal que propone Sacyl la asistencia en los servicios de Atención Primaria de Villablino quedaría con un total de cinco médicos, lejos de los nueve que venían prestando el servicio hasta el momento.

«Independiente de que haya médicos que accedan a otras zonas, que no quede la medicina de Laciana descubierta y que haya una bolsa que permita que se cubra de manera permanente», señaló.

Así las cosas, el alcalde insiste en que el Ayuntamiento apoyará todas las movilizaciones que se planteen desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana. «El día 8 habrá un concentración para explicar la situación real en la que nos encontramos y a partir de ahí nosotros acompañaremos en ese camino a la plataforma y a todas las reivindicaciones que se planteen», remarcó Rivas, entre ellas la posibilidad de llevar a cabo una Marcha Blanca a Valladolid para manifestarse ante la Consejería de Sanidad.