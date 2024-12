El Pueblo Mágico de la provincia de León que también es de cine

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 19 de diciembre 2024, 08:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La provincia de León tiene un Pueblo Mágico que también es de cine. La pequeña localidad de 16 habitantes ha sido galardonada con el premio 'Puente entre las Artes' del Festival Internacional de Cine y Arquitectura de Madrid (Ficarq), un premio que reconoce su apuesta por el séptimo arte y su apoyo a la recuperación de la arquitectura popular.

El presidente de la Junta Vecinal de San Facundo, Ricardo Vila, ha recogido el premio este lunes, 16 de diciembre, en la gala celebrada en el Teatro Victoria de Madrid, no sin cierta sorpresa porque es un galardón que no se esperaba. «Es un un nuevo reconocimiento a esa labor que hemos llevado a cabo durante tantos años y que me anima a seguir trabajando», señaló.

Vinculado al cine como baluarte, el pueblo perteneciente al municipio berciano de Torre del Bierzo ha sido escenario de la presentación de varias películas de prestigio internacional. La última de ellas se ha proyectado recientemente. Se trata de 'Aire' una de las cintas que competirá por hacerse con un Óscar a la mejor película internacional por República Dominicana de las 85 que compiten en esta categoría.

La directora Leticia Tonos y el actor Jalsen Santana, que es el protagonista del film que trata temas de superación personal y lucha interna, estuvieron en San Facundo hace unas semanas presentando la cinta, en la que colabora también la actriz Paz Vega dando voz a un robot que aparece en la misma.

El pedáneo de San Facundo, Ricardo Vila, recogió el premio en la gala del Ficarq celebrada en el Teatro Victoria de Madrid.

De cine también es el trabajo que han llevado a cabo los vecinos implicados de lleno en la preservación de la arquitectura popular. Desde que arrancó el proyecto de recuperación del pueblo que estuvo a punto de desaparecer hace 33 años «casi todas» las viviendas han sufrido alguna transformación afrontando un lavado de cara que ha llegado a nuestros días.

«En San Facundo puede haber entorno a 60 viviendas y más o menos todas han tenido restauraciones, acondicionamientos o se han hecho edificaciones nuevas», explica el pedáneo. Un trabajo impulsado desde la junta vecinal que ha contado con el respaldo unánime de los 16 habitantes del pueblo.

«El trabajo que hemos realizado ha influido en que la gente a la hora de restaurar intente hacerlo de la mejor manera posible también», resalta el presidente de la junta vecinal, siempre manteniéndose fiel a la utilización de los materiales tradicionales en la zona con madera, pizarra y piedra «porque ahí está la esencia», concluye Vila.