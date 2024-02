El PSOE de Toral critica la «obsesión» del alcalde con el partido

El PSOE de Toral de los Vados critica la «obsesión» del alcalde, Pedro Fernández, con el partido y asegura que es «rotundamente falso» que esté detrás de la denuncia de un presunto acoso laboral de un trabajador del Ayuntamiento de la que el regidor ha salido absuelto.

«La obsesión del señor Pedro Fernández con el PSOE empieza a ser alarmante, pero le aconsejo que deje de preocuparse por nosotros y se centre en su labor como alcalde, o empezaremos a pensar que echa de menos al partido cuya agrupación decidió por votación excluirle de la lista electoral», señalan.

El concejal socialista, David Voces, explica que la denuncia del operario que estuvo integrado en la candidatura del PP en las últimas elecciones municipales, «partió única y exclusivamente» de él. Asimismo, señala que su declaración ente el juez «responde a una citación del Juzgado como testigo, a título personal, que debo cumplir como ciudadano».

Le llama la atención que, ante una denuncia interpuesta por un particular, el primer edil «acuse abiertamente al PSOE de estar detrás, cuando nuestras siglas no aparecen en ningún documento judicial». Advierten, además, que «en este sentido puede estar tranquilo, porque en caso de que observemos cualquier acción o actitud que se salga de la Ley y del ejercicio de sus funciones como alcalde, actuaremos en consecuencia y sabrá que parte del Partido Socialista, no tenemos nada que ocultar».

Voces defiende que la labor del PSOE «es ejercer la oposición en el Ayuntamiento, tal como dictaron las urnas» y advierte que, en consecuencia, «continuaremos ejerciendo nuestro papel como hasta ahora, pendientes de fiscalizar el trabajo del equipo de Gobierno».

Por todo ello, los socialistas aconsejan a Pedro Fernández «que deje de preocuparse por nosotros y se centre en su labor como alcalde, o empezaremos a pensar que echa de menos al partido cuya agrupación decidió por votación excluirle de la lista electoral», concluyen.