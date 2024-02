El alcalde de Toral acusa al PSOE de «falsas acusaciones» de acoso de un trabajador

El alcalde de Toral de los Vados; Pedro Fernández, defiende su nocencia y lanza sus dardos contra el PSOE acusándole de estar detras de la denuncia de supuesto acoso laboral de un trabajador del Ayuntamiento.

«Ahora utilizan estos medios con falsas acusaciones a ver si pueden conseguir que yo no siga ahí de alcalde, otra pretensión no le veo», señaló a las puertas del Palacio de Justicia de Ponferrada antes de declarar ante el titular del Juzgado de lo Social número 2 por la denuncia presentada por un fontanero del consistorio.

El primer edil estuvo arropado por una treintena de vecinos del pueblo que se concentraron a las puertas de los juzgados de la capital berciana en apoyo de su alcalde uniendo sus voces para gritar todos a una en su apoyo: «Yo soy Pedro». Una acción que el regidor valoró especialmente convencido de que «si pudiera pienso yo que vendría igual todo el pueblo entero».

Pedro Fernández puso sobre la mesa sus 24 años y 8 meses como alcalde de Toral de los Vados con el PSOE. Una trayectoria que el partido truncó en las últimas elecciones municipales celebradas el pasado 28 de Mayo apartándolo de la candidatura. Una acción que ni mucho menos le dejó parado sino que le llevó a encabezar la candidatura de un nuevo partido Toral y sus Pueblos con la que revalidó la mayoría absoluta lo que entiende que deja claro el respaldo de sus vecinos.

«En las elecciones se ha notado, se ha demostrado lo que ha sucedido y cuando no se respeta la democracia y los voto inclinan la balanza hacia un partido político y quedan tan mal, porque el Partido Socialista ha quedado con dos representantes, pues no lo entienden y esto es lo que traen, ahora utilizan estos medios con falsas acusaciones a ver si pueden conseguir que yo no siga ahí de alcalde», remarcó.

Protesta de vecinos de Toral de los Vaos en los juzgados de la capital berciana. Elbierzonoticias

«No tiene sentido»

El alcalde de Toral de los Vados considera que la denuncia del fontanero del Ayuntamiento, «es un tema que no tiene mucho sentido» y acusa al PSOE de estar detrás de este asunto promovido por un concejal del PP que asegura que en las elecciones pidió el voto para los socialistas.

«Si este señor que me denuncia va en el Partido Popular, él y su hija, tiene su mujer trabajando en los juzgados, me da esa sospecha y además yendo en las listas pide el voto para al Partido Socialista durante la campaña electoral yo no puedo decir pero creo que algo tendrá que ver el Partido Socialista de la Agrupación de Toral de los Vados», señaló Fernández. «Blanco y en botella, no es muy diícil pensar que está movido desde el Partido Socialista», subrayó.

En el juicio declaró como testigo el concejal del PSOE, David Voces, que reconoció que había presenciado algún episodio en el que el alcalde había sido «abrupto» con el trabajador aunque no quiso calificarlo como acoso al considerar que es una catalogación que, en cualquier caso, «corresponde hacer a un juez».