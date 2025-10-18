Un herido leve en un accidente en la A-6 a la altura de Bembibre Un joven de 23 años fue trasladado al Hospital El Bierzo tras un choque por alcance entre un turismo y un camión

Elbierzonoticias Ponferrada Sábado, 18 de octubre 2025, 10:13

Según ha informado el Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León, a las 5:25 horas de la madrugada de este sábado 18 de octubre se recibió un aviso por un accidente de tráfico en la autovía A-6, a la altura del kilómetro 372 en dirección A Coruña, dentro del término municipal de Bembibre (León).

Un golpe por alcance entre un turismo y un camión. Inicialmente, desde la sala de emergencias se dio aviso a los servicios sanitarios de Sacyl, a la Policía Local de Bembibre, a la Guardia Civil de Tráfico de León y a los Bomberos de Ponferrada, aunque finalmente se anuló la intervención de estos últimos al confirmarse que no era necesaria.

En el lugar se solicitó asistencia médica para el conductor del turismo, un varón de 23 años que permanecía consciente tras el accidente. Una UVI móvil acudió al punto del siniestro, donde atendió al herido antes de trasladarlo al Hospital El Bierzo de Ponferrada.