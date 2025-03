El proyecto Bierzo Sil para las chimeneas de Compostilla llegará al Senado

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 3 de marzo 2025, 17:57 Comenta Compartir

El proyecto Bierzo Sil, impulsado desde la plataforma Bierzo Ya y que plantea la construcción de tirolinas desde las chimeneas de la central térmica de Compostilla II, además de una cafetería, un mirador y diversos complementos, consigue el apoyo de las instituciones leonesas y de todas las formaciones políticas, según desveló este lunes, 3 de marzo, el portavoz de la plataforma, Antonio López, quien también afirmó que hay un grupo empresarial «importante» de la comarca interesado en hacerlo realidad.

Así lo dijo en una comparecencia ante los medios de comunicación, donde explicó que mantuvo reuniones con los ayuntamientos de Ponferrada y Cubillos, así como con el Consejo Comarcal del Bierzo, la Diputación de León y procuradores del PP, PSOE y la UPL, además del senador, y alcalde de Congosto, Jorge García, quien se ha comprometido a llevar una memora del proyecto al Senado para intentar recabar apoyos.

Además en próximos días López también se reunirá con la diputada nacional del PP, Silvia Franco, y el del PSOE, Javier Alfonso Cendón, además de los diputados provinciales de la UPL. «Todos nos han mostrado su apoyo», afirmó López, quien recordó que este es un proyecto «para el Bierzo y para los bercianos».

Por eso López el portavoz de Bierzo Ya volvió a reclamar a Endesa, propietaria de los terrenos y de las chimeneas donde se plantea esta iniciativa, que acceda a ello. «Solo les pedimos que nos cedan unas 12 hectáreas de las 126 que todavía ocupa la central, que está en desmantelamiento», dijo. Lamentó que la compañía eléctrica siga negándose a hacer realidad este proyecto, con «excusas» que la plataforma rebate.

«Nos dicen que nuestro proyecto está fuera de plazo, pero entonces no entendemos una cosa. Si mañana viene una multinacional con cientos de empleo, como está fuera de plazo, ¿no se podrán instalar?, pregunta López, quien también denuncia que Endesa habla de que tiene muchos proyectos para esos terrenos «y no los conoce nadie».

Otra de las razones que esgrime la compañía eléctrica, según el portavoz de Bierzo Ya, es que los fondos Futur-E ya están cerrados. «Nosotros no hablamos de esos fondos, sino de conseguir dinero a través de los Next Geration, que expiran en 2026», explica López. En cuanto a la calificación de los terrenos, Bierzo Ya considera que se podría cambiar sin problema.

Pendientes del permiso de Endesa

Por otro lado, el portavoz de la plataforma Bierzo Ya nsiste en que han hablado con un antiguo ingeniero jefe de Endesa quien cree que no habría problema en instalar las tirolinas en las chimeneas. «Endesa nos dice que las chimeneas no se diseñaron para lo que queremos, pero tampoco es una excusa válida. Y en cuanto a que necesitamos tener un informe de viabilidad de ingeniería y demás, ya lo sabemos, y se haría una vez nos dieran el visto bueno», insiste.

López recuerda que hace un año el proyecto costaba unos 40 millones de euros, pero cree que ahora ese coste habrá subido. En cuanto al grupo inversor extranjero que estaba interesado, de momento no se sabe más ya que al no tener el visto bueno de Endesa no han vuelto a hablar. Lo que sí desveló es que actualmente hay un grupo empresarial berciano que quiere hacerse con él. «Es un grupo importante, pero de momento no puedo desvelar más datos», dijo.

«El proyecto va caminando por la línea correcta y solo nos falta que Endesa nos de el permiso. Sin ello no podemos hacer el proyecto de ingeniería», dijo, esperanzado de que el apoyo institucional y político sirva para hacer realidad esta ambiciosa iniciativa, según informa la Agencia Ical.

«Endesa solo enreda. Juegan con que son dueños y señores, pero los políticos deberían moverse y luchar por ello. La sociedad berciana está un poco callada, es complicada», aseguró Antonio López, quien reclamó más implicación de los ciudadanos.