Un premio de segunda categoría de La Primitiva deja fortuna en Ponferrada La administración número 2 de la ciudad berciana validó uno de los cuatro boletos premiados del sorteo celebrado este sábado

Elbierzonoticias Ponferrada Domingo, 19 de octubre 2025, 10:07 Comenta Compartir

La suerte ha sonreído a Ponferrada en el sorteo de La Primitiva celebrado este sábado 18 de octubre. Un boleto validado en la administración número 2 de la ciudad ha resultado agraciado con un premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario), uno de los cuatro repartidos en todo el país.

En el mismo sorteo, no se registraron acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro), por lo que el bote sigue acumulándose y podría alcanzar los 18,4 millones de euros en la próxima cita. Tampoco hubo boletos ganadores de primera categoría en Ponferrada, aunque sí se validó uno en la administración número 1 de Ávila.

Además del boleto premiado en la capital berciana, los otros tres de segunda categoría fueron sellados en Albacete, Vélez-Málaga (Málaga) y Madrid.

Temas

Ponferrada